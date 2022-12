Aux Etats-Unis, la langue espagnole gagne du terrain

Du lundi au vendredi à 6h53 et 8h24, le samedi et le dimanche à 6h24, 7h54 et 9h54

Le nombre de personnes qui ne parlent pas anglais aux États-Unis a augmenté de façon spectaculaire depuis 1980. C’est le bureau du recensement des Etats-Unis qui a donné ces chiffres il y a quelques jours, et qui arrive à la conclusion que le nombre de personnes qui parlent une langue autre que l'anglais à la maison – principalement l'espagnol – a presque triplé au cours des 40 dernières années.

D’après ces nouvelles données, 67,8 millions de personnes (près d'une personne sur cinq) parlent une autre langue que l'anglais. En 1980, ce chiffre était de 23,1 millions (environ une sur dix). Et sans surprise, l'espagnol était la langue non-anglaise la plus couramment parlée dans les foyers américains en 2019 : 62%. Le nombre d'hispanophones est passé aux Etats-Unis de 11 millions en 1980, à 30,6 millions en 2019. Et la majorité de ces hispanophones, 55 %, sont nés aux États-Unis.

Mais dans le même temps, le nombre de personnes ne parlant que l'anglais a augmenté de près de 29% entre 1980 et 2019.

Déplacements de population

De grands mouvements d'immigration en provenance d'Amérique Latine et d'Asie ont remodelé les Etats-Unis et transformé la diversité linguistique du pays. Ces populations, ce sont notamment et majoritairement les Latino-américains : depuis des décennies, ils se déplacent à l’intérieur des frontières américaines. Et d’après le Pew Research Center, qui s’est penché sur la question, ils s'éloignent des États dont la population hispanique est historiquement importante, les États du sud frontaliers avec le Mexique notamment : Californie, Arizona, Nouveau-Mexique et Texas.

Les États qui ont connu les croissances les plus rapides de la population latino ces dix dernières années sont l’Alabama, la Georgie, la Louisiane... Mais aussi des États à la frontière canadienne, au nord, comme le Michigan et les deux Dakota. Des hispaniques ont même été élus en novembre dans les parlements de l'Iowa, du New Hampshire et du Vermont, des États où il y avait jusqu’ici peu de Latino-américains. Ils se déplacent pour trouver du travail, et voilà la langue espagnole qui gagne du terrain partout dans le pays.