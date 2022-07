Argentine : scènes de folie collective après la découverte de dizaines de milliers de dollars dans une déchetterie

Cette histoire est tellement folle qu’on se demande si elle vraiment réelle. Nous sommes à Las Parejas, à 500 km au nord de Buenos Aires, petite ville de 17 000 habitants. Il y a quelques jours, comme chaque jour, les employés de la déchetterie déplacent les détritus avec une pelleteuse et lèvent une armoire. Surprise : ils voient alors des dizaines de billets de dollars tomber du ciel. Ils commencent à ramasser les billets qui étaient visiblement cachés dans ce vieux meuble. Et la chasse au trésor dure un moment et le butin est fantastique : 50 000 dollars ! En tout cas, dans un premier temps, car les employés ont ensuite annoncé qu’ils n'ont retrouvé que 10 000 dollars.

Les chanceux employés publient des photos et vidéos d’eux, les mains remplies de billets, au milieu de montagne de détritus.

Un día de suerte: trabajadores municipales hallaron miles de dólares en un basural de Las Parejas. pic.twitter.com/Ktx4AjV9AM — Pablo Soria (@soria_pablo) July 19, 2022

Avec cette photo sur les réseaux sociaux, la nouvelle d’une armoire pleine aux as se répand. Et le lendemain, d’autres habitants viennent à leur tour tenter leur chance. Malgré l’odeur et la saleté, un jeune homme fouille, jette les débris, cherche et trouve un nouveau sac magique renfermant 25 000 dollars.

Lettre mystérieuse

A qui appartient cet argent ? Le ou la propriétaire de l’armoire est-il ou elle toujours en vie ? De plus en plus de gens se pressent à la déchetterie. Juan, un employé met, lui, la main sur, non pas de l’argent, mais une lettre qui pourrait aider à éclaircir le mystère. Rédigée en 2009, la missive évoque une femme qui aurait vendu deux propriétés pour faire un don à l’OMS (l'organisation mondiale de la santé). Et sur cette lettre, un chiffre : un million de dollars.

⭕Prohibieron el ingreso al basural "Las Parejas" donde vecinos encontraron más de 50 mil dólares esta semana.

⭕Ahora hallaron una carta escrita en 2009 donde se menciona que puede haber “un billón de dólares”.

⭕"Estamos todos sorprendidos”, dijo el intendente. pic.twitter.com/2gUY12Uhfd — Mauro Albornoz (@Mau_Albornoz) July 22, 2022

Cela veut-il dire qu’il y a un million de dollars encore caché à la déchetterie ? Personne ne le sait. Mais ce mystère passionne l’Argentine. Tous les médias, même les plus grands, comme Clarin, se sont jetés sur cette chasse au trésor. Le maire de Las Parejas, Horacio Compagnucci, est sur toutes les chaînes. Pour ne pas créer de chaos, et calmer cette "fièvre verte" il a d’ailleurs fait fermer les accès du site et embauché des agents de sécurité pour veiller au site. Il faut dire que l’Argentine souffre d’une grave crise économique depuis des années. Sur les douze derniers mois, l’inflation a explosé de 60%. La pauvreté touche plus d'un tiers des Argentins.

Les personnes qui continuent de fouiller la déchetterie de Las Pajeras se posent des centaines de questions, dont celle-ci : ceux qui trouvent les billets ont-ils le droit de les garder ? Il y a débat parmi les experts. Selon la loi argentine, un objet perdu doit être rendu à son propriétaire ou à la police locale. Mais à Las Parejas, les habitants ne sont pas à un miracle près. Cette histoire est tellement invraisemblable qu’elle est soit un conte de fée, soit un fake.