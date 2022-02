À Rotterdam, la mairie veut démonter un pont pour faire passer le voilier géant de Jeff Bezos

L'objet de la discorde est un trois-mâts gigantesque qui doit être mis à l'eau cet été. Pour l'instant il est en cours de finalisation dans des chantiers navals en banlieue de Rotterdam. Avec 127 mètres de long, plusieurs ponts, il est annoncé comme l'un des plus prestigieux et l'un des plus grands voiliers du monde. L'un des plus chers aussi : 430 millions d'euros selon la presse néerlandaise. Un navire hors norme à l'image de son propriétaire, Jeff Bezos, l'une des dix plus grosses fortunes de la planète.

Pour rejoindre la mer du Nord, ce bateau doit passer sous un vieux pont industriel dont le tablier ne se relève "que" de 40 mètres. C'est haut. Mais pas encore assez. Selon la chaîne de télévision néerlandaise Rijnmond, le constructeur, Oceanco, a donc demandé à la mairie de démonter temporairement l'ouvrage pour en retirer la partie centrale, laisser passer le bateau, et reconstruire. En payant l'intégralité des frais bien sûr (on ne connaît pas le montant du contrat). Selon la chaîne Rijmond, qui a dévoilé l'affaire, la municipalité y est favorable.

Et pourtant c'est un ouvrage historique : le Koningshavenbrug ("pont du port royal", plus connu à Rotterdam sous le nom "De Hef") a été installé en 1927. C'est un énorme pont levant en acier, réparé après avoir été bombardé pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1940.

Jusqu'en 1993, il servait à faire passer les trains au-dessus de la rivière de la Nouvelle Meuse. Lorsqu'il est tombé en désuétude, la mairie a voulu le démolir : les habitants s'y sont farouchement opposé. Depuis, il est classé monument national, c'est un bâtiment protégé.

"C'est vraiment aller trop loin"

En 2017, il a été entièrement rénové à grand frais. La municipalité avait promis de ne plus jamais y toucher. Elle a changé d'avis. En expliquant que finalement, c'est ce qu'il y a de plus simple à faire, notamment parce que le bateau ne peut pas être transporté ailleurs pour être terminé. Et surtout, que ce chantier fait travailler énormément d'entreprises locales dans un secteur, la construction navale, qui a connu des moments difficiles ces dernières années, un secteur qui reste un pilier écomique essentiel. L'autre argument, c'est que les travaux seront très rapides, et qu'en 24 heures il sera possible d'enlever et de remettre sans dommages la partie centrale. Ni vu ni connu, en gros, pas de quoi en faire tout un fromage.

Sauf que ce projet a suscité des réactions virulentes. La Société historique de Rotterdam est furieuse : "L'emploi est important, certes, mais il y a des limites à ce que l'on peut faire avec notre patrimoine".

Un élu vert, Stephan Leewis, demande un débat d'urgence au conseil municipal : "Jeff Bezos a gagné son argent en réduisant structurellement le personnel, en échappant aux impôts et en évitant les réglementations, et maintenant nous devons démolir un monument national ? C'est vraiment aller trop loin". Il demande à voir l'accord écrit négocié entre le constructeur et la mairie.

Les habitants de Rotterdam éprouvent des sentiments mitigés à l'idée qu'un milliardaire américain bénéficie de certains privilèges... Si pour certains la pilule est difficile à avaler, d'autres préfèrent voir le verre à moitié plein. "Beaucoup de bruit pour rien autour de Jeff et de De Hef", résume un internaute sur Twitter... "Cela va un pont trop loin" (sic). Pourquoi se plaindre de la demande du milliardaire américain ? "Il paie bien et nous avons de la publicité gratuite". C'est "du gagnant-gagnant" dit un autre internaute. Une publicité dont la ville de Rotterdam, qui aurait préféré rester discrète sur cette affaire, se serait pourtant bien passée.