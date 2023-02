À Hong-Kong, la démocratie en procès : 47 dissidents jugés

À peine commencé, ce procès est déjà érigé en symbole... Parce qu'à Hong-Kong, il est devenu impossible de réclamer plus de démocratie et d'autonomie, impossible de refuser le diktat de la Chine communiste. Les "dissidents" n'ont pas d'avenir, le système judiciaire est d'abord pensé comme un outil destiné à baîlloner le peu qu'il reste d'opposition.

Dans la salle d'audience hier, l'un des militants a plaidé non coupable avec ces mots : "Résister à la tyrannie n'est pas un crime". Comme la majorité des accusés il est en prison depuis deux ans.

Ce qu'on leur reproche, c'est d'avoir organisé en 2020 une primaire pour pouvoir présenter des candidats de l'opposition – aux élections législatives.

600 000 personnes avaient voté malgré le fait que cette primaire n'avait pas été acceptée par les autorités. L'objectif des militants, c'était de traduire en politique l'immense aspiration démocratique qui s'était exprimée dans la rue pendant les manifestations de 2019. Ils espéraient être majoritaires au sein de l'assemblée municipale, pour pousser vers la sortie la dirigeante pro-Pékin de l'époque.

Sauf que pour les procureurs, cette initiative était une tentative de coup d'État, un "complot en vue d'un acte de subversion". Cette année-là d'ailleurs les élections ont été annulées ; le nouveau code électoral imposé dans la foulée réserve les postes politiques aux candidats "patriotes", dans la ligne officielle.

Les organisateurs et les participants à la primaire eux ont été arrêtés. Ce sont eux aujourd'hui qui sont jugés; ils risquent la prison à perpétuité. Il y a parmi eux un juriste, un député, un enseignant, un journaliste... Joshua Wong, 26 ans, l'une des figures les plus connues du mouvement.

Reminder that this young man, Joshua Wong, is locked up for no reason other than he wants freedom from Chinese Communist Party oppression. https://t.co/i2JwOCDH4v