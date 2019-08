Nathalie Simon : "Le sport est un moyen de me connecter à la nature et de me reconnecter à moi"

L'ancienne sportive championne de France, Nathalie Simon, lors de sa participation à l'émission Village Départ sur le Tour de France en 2010. (/NCY / MAXPPP TEAMSHOOT)

"C’est la première fois qu’on me découvre comme ça. Je me livre un peu plus mais jamais gratuitement, confie Nathalie Simon. Je souhaitais à travers mon expérience, montrer que grâce au sport, j’ai pu affronter les épreuves, parfois ce sont des épreuves sportives, mais la vie tout simplement."

Pour la sortie de son livre Les Bienfaits du sport, forme, santé, bien-être, l'ancienne championne de France de planche à voile, se livre et revient sur son parcours. Elle n'a découvert son sport de prédilection que trois ans avant d'obtenir son titre. La sportive se souvient : "Quand je suis parti vivre à Hyères, près de Toulon, mon Bac et mon permis en poche, je suis parti rejoindre mon amoureux." En le voyant évoluer sur les vagues avec sa planche, elle a une révélation : "C'est ça que je veux faire !"

Le sport ça donne de la confiance en soi, ça permet de se dire que l’on est quelqu’un, qu’on y arrive. Nathalie Simon à franceinfo

L'eau c'est son élément. Elle apprend à nager à l'âge de trois ans avec sa mère et malgré les doutes du maître-nageur qui la considèrent trop jeunes. Résultat : elle saura nager en quatre jours. Enfant, Nathalie Simon était très timide, s'excusant même d'être là. Le sport lui aura permis de gagner confiance en elle.

Avec son père, "pas très aquatique", confie-t-elle, ce sera volley-ball, judo, course à pieds. "Quand j'étais toute petite, je le suivais partout. Je pense que j’avais envie d’être le fils aîné dont il aurait rêvé. Et puis le numéro 3, c’était un garçon, est arrivé donc je suis redevenue une fille", lance-t-elle dans un grand éclat de rire.

Nathalie Simon adore ses parents. Elle leur a demandé de signer la préface de son livre. "Mes parents, ma famille, sont mes racines, mes bases. Ils m'ont donné beaucoup de valeurs que j'ai essayé de redonner à ma fille" : l'intérêt pour les autres, la politesse et surtout l'entraide.

Ses parents sont tout pour elle, ce sont ses héros : "Mes parents forment un couple très moderne. On ne s'est jamais ennuyé à la maison. Ils ont cette curiosité qui font qu'ils ne sont pas vieux, parce que : vieillir oui, mais devenir vieux, ça non !"

Reconversion télévisée réussie

Quand elle arrête la compétition, Nathalie Simon devient la première sportive française à se reconvertir dans la télévision. À l'origine, Jean-Claude Dassier, le patron des Sports de TF1, la fait venir car selon ses mots : "Tu es jolie, tu es sportive et tu sais parler." Aujourd'hui encore, elle le remercie, même si elle se rend compte que les médias étaient présents dans son enfance : "Quand j’étais gamine, j’avais un radiocassette et je faisais des programmes radio avec ma sœur."

Cependant, elle n'a jamais pensé à y faire carrière : "Je ne suis pas quelqu'un qui se pose des questions. J'aime bien cette métaphore : je surfe sur la vague quand elle est bonne. Je sens les trucs, je suis très instinctive."

Un instinct qui lui réussit puisqu'elle enchaîne les émissions sans jamais véritablement rencontrer d'obstacles contrairement à Marianne Mako, première femme à avoir participé à une émission de football à la télévision. "Elle a quand même essuyé les plâtres. Elle était probablement plus militante que moi je ne l'étais. Mais comme j’étais sportive, avec mon statut de haut niveau, le rapport avec les hommes de la télé n’a pas été le même à ce moment-là. Je ne sais pas il y avait une sorte de respect comme quoi le sport ça peut aider aussi pour la vie", conclut-elle dans un sourire. Un sourire qu'elle a toujours gardé : "Je pense que le sourire amène le sourire."