"Je n'ai jamais voulu entendre l'originale avec Brigitte Bardot" : les confidences de Janes Birkin sur la chanson "Je t'aime… moi non plus" écouter (245min)

Retour toute la semaine sur la carrière de Jane Birkin, qui nous a quittés ce dimanche 16 juillet 2023. Elodie Suigo avait rencontré la chanteuse et actrice à l'été 2021. Dans ce premier épisode, Jane Birkin revient sur la chanson "Je t'aime... moi non plus".

Elle était l'Anglaise préférée des Français : Jane Birkin est morte à l'âge de 76 ans, dimanche 16 juillet à Paris, après avoir marqué de son empreinte la chanson et le cinéma. Cette Londonienne d'origine, naturalisée française, dont le nom est indissociable de celui de Serge Gainsbourg, avait récemment fait part de graves problèmes de santé qui l'avaient obligée à annuler des concerts.

Dans une série d'entretiens sur franceinfo, avec Elodie Suigo dans le Monde d’Élodie, en juillet 2021, l’actrice et chanteuse, était revenue sur les moments forts de sa vie avec cinq chansons marquantes. Aujourd'hui, retour sur "Je t'aime... moi non plus".

franceinfo : Je t'aime moi... non plus vous a propulsé au sommet du hit-parade. Avant de devenir l'une des chanteuses les plus emblématiques de la variété française, vous étiez actrice. C'est d'ailleurs comme ça que vous rencontrez Serge Gainsbourg, avec qui vous jouez dans le film Slogan de Pierre Grimblat (1968). La musique était-elle une suite logique à votre carrière d'actrice ? Était-ce une évidence ?

Jane Birkin : C'était une évidence. Ma mère (Judy Campbell) était connue pour une chanson qui s'appelle A Nightingale Sang in the Berkeley Square (1940) qu'elle a chanté pendant toute la Seconde Guerre mondiale. Elle était connue pour une chanson. Pour débuter, j'avais une chanson à faire dans une comédie musicale de John Barry, mais c'était une chanson comique et si je me souviens bien, il n'avait rien à dire sur ma voix ou sur une quelconque originalité.

"Je n'ai jamais voulu entendre l'originale avec Brigitte Bardot parce que c'était tellement sulfureux, c'était tellement beau, c'était tellement lourd. Je trouve que c'était la version la plus érotique possible " Jane Birkin à franceinfo

C'est Serge qui m'a fait écouter sa version de Je t'aime... moi non plus de Brigitte Bardot. Comme j'étais très éprise de lui, c'est vrai que quand il m'a demandé si je voulais la chanter, j'ai sauté sur l'occasion parce que je ne voulais pas qu'il se mette dans une cabine téléphonique avec n'importe quelle beauté comme Mireille Darc ou quelqu'un d'autre. J'avais naturellement chanté un octave au-dessus et cela plaisait à Serge d'avoir une voix de garçon de chorale. Il m'a écrit des chansons comme Di Doo Dah ou des chansons très charmantes, drôles pour accompagner Je t'aime moi... non plus car il fallait une dizaine de chansons pour pouvoir sortir cet album Jane Birkin – Serge Gainsbourg. Sous le cellophane : ‘Interdit aux moins de 18 ans’. C'était quand même toute une histoire. Tout d'un coup, me voilà en train de chanter cinq autres chansons dont Jane B. aussi et après, Serge m'a pondu un disque, tous les deux, trois ans...