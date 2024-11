"Je me sens très en phase avec ce disque" : Adé signe un deuxième album "Inside Out MVMT"

Tous les jours, une personnalité s'invite dans le monde d'Élodie Suigo. Jeudi 21 novembre 2024 : l’auteure, compositrice et interprète Adé. Elle vient de sortir son deuxième album "Inside Out MVMT" et sera en tournée dès le mois de mars 2025.

Adé, c'est le nom de scène d'Adélaïde Chabannes pour qui la guitare et le violoncelle lui ont ouvert les portes du monde de la musique. Sa voix a été ensuite l'élément décisif pour créer le groupe de pop, rock et hip-hop Therapie Taxi en 2013, avant de le quitter huit ans plus tard. Depuis deux ans, elle s'est lancée dans une carrière solo, décidée par une réelle envie d'exister par elle-même et d'écrire la suite de sa route en répondant à la question qu'elle s'était déjà posée avec un premier album Et alors ? Son deuxième album, Inside Out MVMT, vient de sortir, en ce mois de novembre, et elle sera sur les routes de France, en tournée, dès le mois de mars 2025.

franceinfo : Inside Out MVMT en dit long, déjà sur la pochette, on vous voit crier, on vous tire les cheveux. C'est un virage total avec un son très rock, très alternatif. Est-ce que c'est l'identité sonore que vous avez enfin réussi à trouver et qui vous correspond le plus ?

Adé : Je pense que là j'ai vraiment touché un truc parce qu'il y a quand même de la pop... Enfin, c'est un disque hybride. Je considère qu'aujourd'hui, c'est impossible de n'être qu’un truc, de n'être que d’une seule couleur. On est vraiment un mélange de plein de choses.

"Un album, c'est un chapitre et donc j'ai envie d'explorer à chaque fois plus en profondeur des chapitres de ma vie et des couleurs que j'aime." Adé à franceinfo

Dans cet album, j'ai réussi à cristalliser en tout cas qui je suis pour l'instant. C'est sûr que ça changera plus tard, mais pour l'instant je me sens très en phase avec ce disque donc je suis vraiment contente.

Dans Dissimule vous chantez "J'ai peur de mon corps au fond, qu'il trahisse mes émotions". Pourtant, ce sont vos émotions qui vous ont permis d'écrire ces textes. Ça a commencé dans le Tour bus.

Exactement. Il y a un an et demi, j'ai fait une tournée. On a fait 100 concerts en un an donc c'était quand même très intense. J'étais sur scène et je sentais cette énergie qu'on avait avec mon groupe sur scène. Et en même temps, dans les chansons qu'on jouait, il y avait un truc qui n'allait pas très bien parce que c'était un poil trop calme. Et je me suis dit : il faut juste que j'écrive les prochaines chansons qui vont être en adéquation avec cette énergie. Je me suis mise au travail dans le bus après les concerts, en me disant je prends cette énergie-là. Mais du coup, c'était un peu intense, un peu compliqué, mais au moins je ressentais toutes ces émotions à chaud. J'essayais de les digérer pour avoir une réflexion et en même temps essayais de garder l'émotion de base.

Vous avez mis du temps à vous mettre à l'écriture. Au début, il y a eu le violoncelle, le conservatoire. À dix ans, vous recevez cette première guitare et découvrez le rock. Votre père vous a beaucoup aidé là-dessus. A-t-il été un élément déclencheur dans cette découverte entre Avril Lavigne et les Red Hot Chili Peppers ?

C'est ça ! Avril Lavigne, ce n'était pas lui, mais il a vu que je l'écoutais et il s'est dit : "Ah, là, il y a une porte qui s'ouvre, on va peut-être pouvoir y aller parce qu'avant j'écoutais vraiment pas du tout ça". Et donc oui, il m'a fait écouter des Led Zeppelin, des AC/DC, tout ça. J'avais 15- 20 ans et c'était trop bien. Cela fait partie de mon histoire familiale et ça me paraît être un ancien temps, mais ça fait vraiment partie de moi.

Depuis le début de cet échange, vous me parlez beaucoup du regard des autres, mais quel est votre regard sur vous alors ?

Je peux être très dure avec moi-même et en même temps, j'essaie de ne pas me brider. J'essaie toujours de dépasser des trucs, d'aller plus loin parce que quand j'arrive enfin à débloquer quelque chose, c'est là que je suis fière de moi. Je me dis : c'est bien là tu as inventé un truc, tu as dépassé quelque chose et c'est un peu un moteur. Mais il faut plus de douceur et ça c'est très dur et je trouve que je parle aussi de cela dans le disque.

Et la douceur, on la découvre sur les chansons dans lesquelles vous vous affranchissez justement du regard des autres. C'est assez étonnant !

Il y en a une qui s'appelle Ça va aller.

Pour moi, c'est le plus beau titre de cet album. Là, pour le coup, vous êtes à fleur de peau, vous êtes totalement à nu.

Je sais pourquoi !

"‘Ça va aller’ est la seule chanson du disque que j'ai écrit vraiment dans un moment d'émotion et pas dans une réflexion par rapport à une émotion que j'ai eue." Adé à franceinfo

Le vrai sujet est un peu bête, c'est que mon chat était malade. C'est une chanson pour mon chat ! Quand je l'ai écrite, j'étais vraiment dans l'émotion et puis quand on l'a enregistrée, deux ou trois mois plus tard, en fait ça m'a fait pleurer alors qu'il allait beaucoup mieux. C'est là que j'ai compris qu'en fait, elle était pour moi cette chanson.

Cet album, c'est quand même une énorme partie de vous, Inside Out MVMT. Tout est dit sur cette pochette. C'est un cri du cœur c'est-à-dire qu'on vous tire les cheveux, certes, vous avez les mains très longues.

En fait, les mains c'est un peu un détail. Au départ ma maison de disques me disait : "Tu es sûre ? " Parce que c'est une grande photo, ça n'a rien à voir... Et j'ai dit non mais regardez, il faut qu'on aille dans la photo, juste prendre l'expression. Je l'ai faite à l'arrache sur mon portable et pour moi c'était évident.

Il y a de la scène à venir ?

Oui, la tournée commence en mars et il y a plein de dates.

Adé sera, entre autres dates, le 5 mars 2025 à Reims, le 13 à Lyon, le 19 à Lille, le 29 à Rennes, le 4 avril à Montpellier, le 10 à Paris etc.