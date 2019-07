Igor et Grichka Bogdanov : "C'est très étrange d'être jumeaux"

Igor et Grichka Bogdanov ont publié un nouveau livre scientifique chez Grasset. (LUCAS BARIOULET / AFP)

Les deux frères Igor et Grichka Bogdanov ont décidé de s'intéresser à Dieu, et plus particulièrement à une énigme mathématique qui indiquerait le chemin à suivre pour accéder à lui, dans leur nouveau livre L'équation Dieu, publié aux éditions Grasset.

"Le but était bien entendu de se poser les bonnes questions mais également d'apporter des réponses à des questions qu'on ne se pose pas. Le paradoxe est là. Lorsque nous sommes confrontés à ce que les philosophes appellent les grandes questions, on ne peut pas apporter de preuve et ce que nous espérons apporter dans ce livre, ce n'est peut-être pas une preuve complète mais un indice qui, à la fin de la lecture, nous rend heureux et un peu grandi", explique Grichka.

Nous pensons que la véritable essence de la démocratie, aujourd'hui, est moins dans le partage du pouvoir que dans le partage du savoir. Les frères Bogdanov à franceinfo

La mystérieuse "fonction Zeta"

Le point de départ de l'ouvrage est une découverte, celle d'une formule mathématique nommée la fonction Zeta et élaborée par Riemann, faite par les deux scientifiques à l'âge de quinze ans, un jour d'orage. A l'époque, Alexandre, un jeune homme russe qui officie avec Igor et Grichka, était chargé de classer les livres de la bibliothèque par taille et de jeter tous les ouvrages qui dépassaient sur les étagères. C'est ainsi qu'il a mis à la poubelle un livre, laissant s'échapper un petit article mystérieux.

"On a fait un petit peu de mathématiques mais pas suffisamment pour comprendre. Mais cela nous fascine à tel point qu'on va y passer toute la nuit car on sent qu'il y a une énigme là-dessous. On ne croyait pas si bien dire car cette énigme est tellement profonde qu'aujourd'hui des milliers de mathématiciens se sont cassés les dents dessus", raconte Igor. La fondation Clay propose d'ailleurs d'offrir la modique somme d'un million de dollars à la première personne qui arrivera à venir à bout de l'énigme et à la démontrer.

C'est notre grand-mère qui nous a donné le goût de la polysémie de l'esprit. Au château, il y avait des Russes, des Italiens, des Espagnols, donc nous avons été baignés dans un carrousel de langues. Igor Bogdanov à franceinfo

Cette appétence pour les langues étrangères et pour les sciences, les frères Bogdanov la doivent à leur famille, à leur père avec lequel ils parlaient russe, par exemple, mais aussi à l'un de leurs grands-pères qui, un jour, leur a dit que les "mathématiques ne sont pas seulement quelque chose d'abstrait, c'est quelque chose qui a un lien avec le réel". A partir de ce moment, Igor et Grichka en étaient convaincus : les mathématiques structurent la réalité. Ils s'attachent à une seule mission, celle de "répondre simplement à des questions complexes".

"C'est très étrange d'être jumeaux"

Très proches, les deux frères qui incarneront à jamais Temps X, leur émission de télévision créée en avril 1979, partagent tout et reconnaissent qu'être jumeaux n'est pas facile à gérer tous les jours. "Lorsqu'on m'appelle Igor, je réponds", s'amuse Grichka qui avoue avoir une "identité flottante". Le 21 septembre 2019, ils retrouveront chacun leur personnage de Temps X et feront renaître leur programme scientifique avec les mêmes combinaisons, le même vaisseau spatial et des effets spéciaux à foison.