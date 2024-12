Hatik fait son retour avec "+1" : "C'est l'album du bonheur et c'est la tournée du bonheur"

C'est son projet musical Chaise pliante, décliné en une dizaine de singles et deux albums éponymes sortis en deux ans, qui a fait les présentations entre Hatik et le public. Son rôle dans la série Validé de Franck Gastambide a aussi permis au public de comprendre qu'il avait soif d'aventures artistiques totalement et diamétralement opposées.

En 2023, son album Niyya révélait en filigrane une dépression et La vie de Tyler en 2024 était un exutoire avec du rap brut de décoffrage. Aujourd'hui, il sort son nouvel album +1 avec 13 nouvelles diamétralement opposées par rapport à ce qu'il avait fait auparavant avec une pop mêlée à de la funk. À disposition +1 : Le documentaire pour suivre le processus de création de ce nouvel album.

franceinfo : Cet album serait-il celui de l'apaisement ?

Hatik : Oui, ce n'est peut-être pas l'album de la maturité parce que je pense qu'il est déjà arrivé celui-ci, mais par contre, c'est l'album de l'apaisement. Clairement.

Que signifie ce +1, alors ?

Déjà + 1 personne dans ma vie, qui s'est même conclu par un + 2. Donc, c'est pour ma femme et mon fils. Après cette longue quête de stabilité et de vie de famille dont j'ai parlé dans les précédents albums, je savais que ma musique parlait de ça et ça s'est concrétisé. Et puis ce n'est pas très compliqué à retenir, c'est simple.

Vous êtes devenu un artiste qui compte en très peu de temps et à un moment donné, vous avez trébuché. Vous vous êtes perdu. Qu'est-ce qui a fait qu'effectivement, vous basculiez ?

En fait, c'était un trop-plein de beaucoup de choses. Quand on arrive dans une industrie dans laquelle on a toujours rêvé d'entrer, quand on vous ouvre la porte, même un tout petit peu, on passe le pied dedans et tout le corps et après, on est content d'être dedans. Le seul souci, c'est qu'il y a le contrecoup de ça, à savoir qu'on n'a plus vraiment de vie privée, qu'on n'est plus maître de tout ce qui peut se passer dans sa vie. Quand on va avoir une prise de parole sur les réseaux sociaux, elle ne résonne plus pareil qu'avant parce qu'on a un nouveau statut. Ce statut, il faut s'y faire, ça prend du temps. Et puis qui dit : "nouveau statut", dit que les gens autour ont peut-être un intérêt un peu différent.

"De trahison en trahison, je suis arrivé à un stade où j'en avais vraiment ras-le-bol d'être dans ce milieu, et même de vivre tout simplement parce que j'avais vécu trop de déceptions. Mais on se relève." Hatik à franceinfo

Vous remerciez votre épouse à l'intérieur de cet album, vous la remercier de vous avoir offert la paternité. D'ailleurs, quand on regarde la pochette de l'album, on est tout de suite impacté parce que c'est une photo qui est très intime. Vous apparaissez avec votre enfant dans les bras, sur un canapé, vous dormez tous les deux.

C'est une vraie sieste, ce n'est pas un shooting. C'est le photographe avec qui j'ai travaillé. On avait organisé une séance de shooting toute la journée. On se lève à 5 h du matin pour faire des photos dans la forêt au lever de soleil, on va dans les calanques. À un moment donné, je rentre à la maison et je dis : "Je suis un peu fatigué, je vais peut-être dormir un petit peu !" Je prends mon fils dans les bras. Je m'endors naturellement alors qu'il y a tout le monde autour. Lui, il voit ça et se dit : "Tiens, je vais prendre une photo". En fait, on s'est pris la tête pour faire un milliard de plans sur ce qu'allait être la pochette et finalement, c'est une photo d'une sieste qui est restée.

Qu'est-ce qui a changé dans cette évolution, dans ce rôle de papa ?

C'est quelque chose de bête, mais je n'ai même plus le réflexe de me dire que j'ai envie d'aller faire du shopping. Je m'en fiche d'aller en faire aujourd'hui, même si c'était déjà le cas avant, car j'ai toujours été plutôt carré, je pouvais quand même faire quelques petites folies.

"Aujourd'hui, la folie, c'est, aller dans un magasin de bricolage et de m'acheter une débroussailleuse parce que je sais que ça va être utile pour ma maison, pour que mon fils puisse jouer dans le jardin avec moi dans quelque temps." Hatik à franceinfo

Ça, ce sont mes folies de daron qui a une vie de famille et qui ne pense plus à aller rue Saint-Honoré pour claquer des sommes folles dans des choses futiles.

Donc la vie est belle aujourd'hui ?

La vie est extrêmement belle. Je suis heureux, tout va bien !

Que représentent cet album +1 et la tournée ?

C'est l'album du bonheur et c'est la tournée du bonheur. C'est assez flagrant de voir comment les gens sont heureux de revenir et surtout de me dire "Tu m'as beaucoup aidé quand ça n'allait pas, je suis extrêmement content que ça aille bien maintenant". Ça fait plaisir de savoir qu'on grandit avec les gens, de savoir que j'ai pu aider quand ça n'allait pas parce qu'ils se sentaient compris et écoutés et que peut-être qu'aujourd'hui en écoutant mon album, ils vont se dire : "Ça va bien aller pour moi aussi". C'est ça le message de l'album.

Entre vous et le public, c'est fusionnel.

Oui, c'est très fusionnel.

Hatik poursuivra sa tournée dès le 24 janvier 2025 à Toulouse, le 25 à Nîmes, le 15 mars au Mans, le 5 avril à Amiens et bien d’autres dates.