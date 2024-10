Craig David de retour avec un nouveau single : "Si je peux avoir un héritage à donner, c'est quitter ce monde meilleur que je l'ai trouvé."

Tous les jours, une personnalité s'invite dans le monde d'Élodie Suigo. Jeudi 24 octobre 2024 : le chanteur britannique Craig David, à l'occasion de la sortie de son nouveau single "In your hands" et de son concert jeudi au Bataclan.

Craig David est auteur, compositeur, interprète britannique. Son premier album, Born to do it, sorti en 2000 a atteint le sommet des charts, mais il a surtout eu un impact sur la culture britannique. Tous les plus grands ont déjà travaillé avec lui, de Sting à Bob Sinclar, en passant par Rita Ora. Son nouveau single, In your hands, est sorti le 27 septembre 2024 et à partir de février 2025, il sera en tournée dans tout le Royaume-Uni. Il joue, jeudi 24 octobre, au Bataclan à Paris, une salle meurtrie par les attentats du 13 novembre 2015 où 90 personnes ont perdu la vie.

franceinfo : Où étiez-vous quand ces événements ont eu lieu et comment avez-vous découvert ces images insoutenables ?

Craig David : J'étais au Royaume-Uni à ce moment-là et j'étais vraiment de tout cœur avec vous ici en France. Évidemment, ça a pris beaucoup de temps pour que les gens puissent à nouveau avoir confiance et reviennent dans cet endroit si emblématique et pour que les gens puissent y jouer, en dépit de tout ce qui s'était passé là-bas. Ça montre véritablement cette force des Français de pouvoir dire, on sera là, on restera avec l'amour, la compassion et la musique au lieu de ressentir de la peur, et ça, c'est très fort.

Vous êtes né à Southampton, d'un père grenadien et d'une mère anglaise. Vos parents se sont séparés quand vous aviez huit ans, que gardez-vous de cette enfance ?

Ça m'a beaucoup aidé de voir l'importance qu'avaient les parents, la façon dont ils nous donnent de l'amour et sont là pour les enfants en dépit de leur séparation. J'étais très reconnaissant du fait que mon père et ma mère et ma grand-mère m'ont permis de me sentir nourri et aimé sans avoir à poser de questions. Et ça m'a aidé aussi à voir les choses que j'espère pouvoir donner à mes enfants.

"Quelles que soient les ruptures de relation, continuez à donner des choses à ceux que vous aimez." Craig David à franceinfo

Vous avez appris la vie aux côtés de ce papa qui était bassiste, qui jouait dans un groupe de reggae, les Ebony Rockers et vous l'avez accompagné très tôt. Les DJ dans les clubs vous transmettaient leur micro pour que vous puissiez intervenir. On comprend que toute cette histoire a fait votre plus grande force et ce côté positif.

Mon expérience du fait que mon père m'ait fait connaître le reggae et la musique a été très utile. Ma mère, elle, m'a fait connaître Michael Jackson et Stevie Wonder. Incorporer tout ça m'a permis de créer la musique que je fais et je reviens à ce qui m'a nourri et à l'amour de la musique. C'est une autre forme de lien et je pense que si je peux avoir un héritage à donner, c'est quitter ce monde meilleur que je l'ai trouvé.

Rewind est le morceau qui va vous propulser sur le devant de la scène. C'est un mélange de R'n'B et de garage. Ça va être un électrochoc en Angleterre. Non seulement, on découvre que vous êtes un artiste qui va compter, mais surtout, on comprend très vite que vous avez une personnalité différente des autres. Vous l'avez ressenti à ce moment-là que le public était là ?

Je me souviens quand j'avais terminé la chanson, je rentrais chez moi et j'avais le même casque que sur la pochette de Born to do it. Et je me suis dit : Wahouh ! C'est ça la vibe, quand je chante ça et quand je joue ça et c'était vraiment le même sentiment que les gens avaient. C'était merveilleux d'avoir ça, de sentir dans mon cœur ce que les gens ressentaient.

Dans In your hands, vous prenez la main du petit garçon que vous étiez, qu'est-ce que vous lui diriez aujourd'hui ?

En fait, j'ai eu cette expérience dans le clip qui a été tourné. Il y avait un petit gars, Ethan, qui jouait mon rôle dans la vidéo. J'ai parlé avec lui et je lui ai dit : "Qu'est-ce que tu voudrais faire ?" Et il m'a répondu : "Ah, je suis tellement enthousiaste d'être là. Je vis le moment," Je me suis dit, voilà, c'est ça vis l'instant et je ne changerai rien.