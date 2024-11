Une mission politique en Nouvelle-Calédonie

Les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat, Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, sont attendus du 10 au 13 novembre en Nouvelle-Calédonie.

Cette visite des plus hautes personnalités de l'Etat survient six mois après l'explosion de violences qui a endeuillé le Caillou. Une mission de concertation menée par Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher, pour tenter de renouer les fils du dialogue politique entre indépendantistes et loyalistes. Leur programme, par Médjico Pétéissi, de Calédonie La 1ere.

Les habitants des villages amérindiens de l’intérieur de la Guyane, sont comme coupés du monde

La sécheresse empêche les pirogues de circuler sur le fleuve Maroni, alors l’Etat se mobilise pour acheminer des marchandises par voie aérienne. Le préfet de Guyane, Antoine Poussier, au micro d’Inès Apetovi.

Polynésie : des étiquettes sur les produits gras et sucrés pour lutter contre l'obésité

L’Assemblée de la Polynésie française envisage de faire apposer des étiquettes de couleur noire sur les produits trop gras et trop sucrés. Un enjeu de santé publique, car en Polynésie française 40% de la population est obèse. Un reportage signé Axelle Mésinèle, de Polynésie La 1ere.