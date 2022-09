Un homme retrouvé mort après le passage de la tempête Fiona en Guadeloupe

Des vents relativement modérés, mais des pluies particulièrement abondantes. La tempête tropicale Fiona a copieusement arrosé dans la nuit de vendredi à samedi les îles de l’archipel guadeloupéen.

Fiona : un déluge qui s’est atténué samedi

La tempête s’est évacuée vers l’ouest, mais avant de prendre la direction de la mer des Caraïbes, Fiona a largement eu le temps de noyer la Guadeloupe, la Désirade, Marie-Galante et les Saintes sous des trombes d’eau, qui ont provoqué des inondations et des éboulements. Les pompiers sont intervenus 130 fois de vendredi soir à samedi matin, principalement dans le sud de la Basse-Terre, le secteur le plus touché par les intempéries.

Drogue : en Guyane, un classement qui fait polémique

Direction la Guyane, avec cette expérimentation qui ne fait pas l’unanimité ! Le parquet de Cayenne a en effet décidé le classement sans suite, ou presque, des saisies de stupéfiants inférieures à 1 kilo 5 de cocaïne. Objectif avoué : diminuer la charge exercée par la répression du trafic de drogue sur la chaîne pénale. Reportage de Guillaume Perrot, La 1ere Guyane.

Martinique : 16 jeunes enseignants titulaires refusent toujours leur affectation

Une matinée de manifestation devant le rectorat, une heure de discussion avec la rectrice et toujours pas de solution concrète. 16 enseignants Martiniquais nouvellement titularisés refusent toujours leur affectation dans une académie de l’hexagone. Un reportage de Ronan Bonnec pour La 1ere Martinique.

Visiter, c’est bien, découvrir tout en apprenant, c’est encore mieux, et c’est pourquoi la compagnie des guides de l’océan Indien propose désormais aux visiteurs en général, et aux touristes en particulier l’application gratuite "guide péi". Comment ça marche ? Les explications du guide Ludovic Lauret au micro d’Olivier de La Richaudie de La 1ere Réunion.

A Wallis et Futuna, la fibre optique est enfin posée

Le projet a pris plus d'un an de retard à cause de la crise sanitaire. Le Service des Postes et Télécommunications et leurs prestataires ont permis le déploiement de 9 km de fibre dans tout le district sud.