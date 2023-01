Non-lieu dans le dossier du chlordécone aux Antilles : vives réactions en Martinique et en Guadeloupe

Ce pesticide, le chlordécone, a été utilisé par dérogation dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique jusqu’en 1993, alors qu’il était déjà interdit en France hexagonale en raison de sa dangerosité.

Les juges reconnaissent un "scandale sanitaire", mais constatent aussi la difficulté de "rapporter la preuve pénale des faits dénoncés". Une décision scandaleuse pour Marcellin Nadeau, député de la Martinique, qui entend poursuivre le combat. Des propos recueillis par Jean-Marc Party, de Martinique La 1ère.

600 SDF dans les rues de Nouméa, les femmes sont les plus touchées

Contrairement à la chanson, la misère n’est pas forcément moins pénible au soleil. Dans les rues de Nouméa, en Nouvelle-Calédonie, il y a trois fois plus de SDF qu’il y a dix ans. Et parmi ces 600 personnes à la rue, un nombre toujours plus élevé de femmes, et de femmes enceintes. Des témoignages recueillis par Coralie Cochin de Calédonie La 1ère.

Les artisans boulangers en souffrance : illustration à Sainte-Marie de la Réunion

Les boulangers en grande difficulté, avec la hausse des prix de l’énergie, et des matières premières. Exemple, avec ce boulanger bio, de la Rivière des Pluies, un village situé sur la commune de Sainte-Marie, sur l’île de La Réunion. Il n’a désormais plus d’autre choix que d’augmenter ses tarifs. Nadia Lataste-Tayama l’a rencontré. Un reportage de Réunion La 1ère.