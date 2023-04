Mayotte : le lancement de l'opération Wuambushu serait imminent

Le dimanche à 11h25, 16h25 et 21h55.

Le journal des outremers Le dimanche à 11h25, 16h25 et 21h55.

Opération massive d'expulsions et opération aussi de destructions de bidonvilles, le dispositif Wuambushu inquiètent les populations du plus grand bidonville de France à Kawéni, à Mayotte.

1800 membres des forces de l’ordre sont présents en ce moment, à Mayotte, dans le cadre d’une opération massive d’expulsions, opération pour "mettre fin aux bandes criminelles", selon Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer. Opération aussi de destructions de bidonvilles. Si certains sont impatients de voir ces habitats insalubres éradiqués, d'autres craignent pour les droits humains des personnes qui vivent dans ces quartiers. Quartier Kanaléni à Dzoumogné et "PPF" à Bandraboua, des habitants témoignent de leur quotidien. Des propos recueillis par Taslima Abdou Hamza et Géniale Attoumani.

Polynésie : un deuxième tour pour les élections territoriales, le 30 avril

Les indépendantistes arrivaient en tête du premier tour des élections territoriales en Polynésie, dimanche dernier, 16 avril. Scrutin qui vise à renouveler les membres de l’Assemblée du territoire, qui élisent ensuite le président de la collectivité. Le deuxième tour, prévu le 30 avril, opposera les indépendantistes à deux listes autonomistes, dont celle menée par Edouard Fricth, le président sortant de la Polynésie.

Martinique : chlordécone et record du monde du cancer de la prostate

L'Assemblée de Martinique a voté ce jeudi une proposition de loi sur le chlordécone, pour inciter le gouvernement à légiférer sur ce pesticide, utilisé jusqu’en 1993 dans les bananeraies antillaises. Un pesticide classé comme cancérogène possible par l’OMS.

La Martinique détient aujourd’hui encore le record du monde de cancer de la prostate. Au Nord de l’ile, Christine Cupit a rencontré Lalanne, ancienne ouvrière agricole. Elle témoigne des effets ultratoxiques du chlordécone sur sa santé et celle de ses proches.

Nouvelle campagne d’abattage de requins à Nouméa en Nouvelle-Calédonie

Trois attaques de squales, dont une mortelle, ont eu lieu en moins d'un mois cet hiver, sur des plages très fréquentées. Alors, pendant cette opération, toutes les activités nautiques sont interdites. Lizzie Carboni de Nouvelle-Calédonie la 1ere.