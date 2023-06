Martinique : treize communes menacées par l'érosion du littoral, vont devoir "s'adapter"

L’érosion des côtes est une réalité en Martinique, c’est ce qu’a pu constater la secrétaire d'État à l'Écologie en visite sur l’île cette semaine.

Elles n’ont plus le choix ! Treize communes de la Martinique vont devoir "s’adapter" à l’érosion de leur littoral. Réchauffement climatique et pression humaine contribuent à la montée des eaux, et donc au rétrécissement de la ligne de séparation entre la terre et la mer, ce qu’on appelle aussi le "trait de côte". Martinique la 1ère, Bianca Careto.

Guyane : des plantations de manioc décimées par un mal non identifié

En Guyane, le manioc se fait de plus en plus rare à cause d’un mal encore difficile à cerner. Des plantations entières de ce tubercule sont décimées. Des analyses ont été effectuées pour déterminer la nature exacte de l’agent pathogène.

Les analyses se poursuivent pour trouver l’origine de la contamination du manioc, tubercule très consommé en Guyane. En attendant, afin de limiter la dispersion de la maladie, il est recommandé de ne pas échanger de boutures. Nathan Astar, conseiller de proximité pour les agriculteurs, au micro de Guillaume Perrot, Guyane la 1ère.

Le musée de Mayotte remporte le concours national pour restaurer le "minbar"

"En concurrence" avec une fontaine de l’île de la Réunion, le "minbar" de Mayotte l’a finalement emporté ! Les deux objets patrimoniaux participaient au concours "du plus grand musée de France", organisé par la Fondation pour la sauvegarde de l’art français. Précisons qu’un minbar" est une tribune surélevée d’où parle l’imam dans les mosquées, l’équivalent d’une chaire dans une église. Mayotte la 1ère, Nasla Marouane.