Lutte contre la précarité : la boutique de la solidarité Abbé Pierre à La Réunion fête ses 30 ans

La boutique solidarité de la fondation Abbé Pierre de la Réunion croule sous les demandes. Elle doit faire face à un afflux de visiteurs, de plus en plus jeunes. Inflation oblige...

Cette semaine à la Réunion, on a fêté les 30 Ans de la boutique solidarité de la Fondation Abbé Pierre. Financée à 95% par des donations, la structure a permis l’an dernier, de distribuer plus de 22.000 petits-déjeuners et 800 bons alimentaires aux plus démunis. Harry Amourani de Réunion la 1ere.

À Mayotte, la saison des pluies est enfin arrivée

Avec l'arrivée des pluies, la distribution gratuite de bouteilles d’eau s’arrête. Petit à petit, les restrictions et autres coupures d’eau deviennent plus rares, ce qui permet en principe à la population de voir à nouveau l’eau sortir du robinet.

À Bouéni, dans l’extrême sud de la Grande Terre, c’est avec une pointe de regret que les habitants sont venus cette semaine, et pour la dernière fois, chercher leurs bouteilles. Des propos recueillis par Ilona Youssoufa de Mayotte la 1ere.

La Martinique prend-elle la direction de la Corse ?

En déplacement aux Antilles, Gérald Darmanin, le ministre de l’Intérieur et des Outre-mer a évoqué plusieurs scénarios pour une évolution statutaire du département, souhaitée par élus locaux.

JO de Paris 2024 : à Tahiti, début de la construction de la tour des juges pour les épreuves de surf

Image de synthèse de la future tour des juges pour les JO 2024 à Tahiti. (POLYNESIE LA 1ERE)

Elle était très contestée pour ses impacts environnementaux. Le montage de la tour des juges a débuté cette semaine, dans le lagon de Teahupoo à Tahiti. Les premiers poteaux ont été posés sur le site qui accueillera les épreuves de Surf des JO de Paris 2024.



Une manœuvre délicate pour la société chargée du chantier. Noël Temanihi, le responsable des travaux s’en explique au micro de Sibelle Plichard de Réunion la 1ere. Il y aura au total, trois étapes pour dresser cette tour. La livraison est prévue le 13 mai prochain.