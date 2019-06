Le journal des Outre-mers. Manque de radiologues au Centre hospitalier de Cayenne

Le service d'urgences du centre hospitalier de Cayenne (JOCELYNE HELGOUALCH)

En Guyane, le Centre Hospitalier Andrée-Rosemon de Cayenne manque de radiologues. La nuit, un système de télémédecine prend le relais depuis l’Hexagone. Une solution de secours mise en place par la collectivité territoriale alors que l’hôpital ne compte que deux spécialistes pour six postes en radiologie. Sébastien Laporte, Guyane la 1ere.

L’outre-mer secouée par une série d’affaires liées au trafic de drogue

En Polynésie, un voilier en provenance du Panama a été arraisonné dans l'archipel des Tuamotu avec à son bord 436 kilos de cocaïne.



À La Réunion, 142 kilos de cannabis ont été saisis lors de l’interpellation de six personnes qui s’apprêtaient à convoyer la marchandise sur l’île Maurice.

Enfin un jeune Guyanais de 19 ans est décédé dans un hôpital parisien après qu’une des boulettes de cocaïne qu’il avait ingérées s’est fissurée dans son estomac. Chaque jour plusieurs dizaines de mules, selon les dernières estimations transportent de la cocaïne par avion depuis Cayenne vers Paris.

En Nouvelle-Calédonie les automobilistes avaient jusqu’au 8 juin pour changer leurs plaques d’immatriculation

Et passer d’un numéro blanc sur fond noir à un numéro noir sur fond blanc. Ce changement vise à rendre les plaques plus visibles lors des contrôles routiers. Cette semaine, c’était donc la dernière ligne droite pour les chauffeurs et les garagistes. Clarisse Watue, Nouvelle Calédonie la 1ère

La récolte de miel de "tendakayou" s’annonce excellente cette année en Guadeloupe

Les conditions climatiques ont permis une floraison massive de cette plante mellifère. Question : le prix du miel va-t-il donc baisser ? Non, explique le spécialiste de l’apiculture, Pierre Séjor, au micro de Josiane Champion, Guadeloupe la 1ère. La Guadeloupe produite en moyenne 92 tonnes de miel par an.