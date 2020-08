Le journal des Outre-mers. Les avions d'Air Calédonie risquent d'être cloués au sol

Inauguration du nouvel ATR 42-500 d'Air Calédonie, le 19 juillet 2006, effectuant les liaisons entre Nouméa et les Iles Loyauté (Lifou, Maré, Ouvéa). (JULIEN CHAUVET / MAXPPP)

Conséquence de la crise sanitaire mondiale : les avions d’Air Calédonie pourraient être cloués au sol d’ici la fin de l’année. En effet, les pilotes qui assurent la desserte entre les îles n’ont pas pu effectuer leur formation obligatoire. Anne-Claire Lévêque : "Dès la fin septembre on a un tiers des pilotes qui perdent leur licence, fin octobre un autre tiers et fin novembre, on n'a plus de pilotes", explique un responsable. des démarches sont entreprises pour que les pillotes puissent se former, possiblement à Brisbane en Australie."

Plan Blanc en Guadeloupe

Depuis le déclenchement du plan Blanc, il y a une semaine en Guadeloupe, les services de santé s’organisent. A l’Institut Pasteur, malgré les renforts, la charge de travail reste difficile à gérer. La biologiste Stéphanie Guyomard l’a expliqué à Maryline Plaisir. "On essaie de privilégier des patients symptomatiques ou qui ont été en contact avec des personnes atteintes par le Covid".

Record de naissances à Mayotte

9 770 naissances en 2019 : Mayotte signe un nouveau record démographique. Un chiffre qui dépasse celui de 2017, avec trois-quarts des bébés nés de mères étrangères.

"Nou l'a fé" à la Réunion

Les entreprises incitent les Réunionnais à consommer des produits locaux. 350 nouveaux articles bénéficient du label "Nou la fé", qui veut dire "Nous l’avons fait !". Stéphane Enilorac s’est rendu dans l’atelier de la société Clinox qui fabrique du mobilier en inox sur mesure pour tous les métiers de bouche à Saint-André.