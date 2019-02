Le journal des Outre-mers. Le premier parc éolien hybride inauguré en Guadeloupe

Le parc éolien de Sainte-Rose en Guadeloupe. (PEGGY ROBERT)

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Cliquez ici pour nous alerter !

Une ferme de huit éoliennes "nouvelle génération" vient d’entrer en service en Guadeloupe, à Sainte-Rose. Leur puissance est 10 fois supérieure à celles déjà installées dans les 11 parcs de l’archipel. Et, grande nouveauté, elles peuvent stocker l’énergie produite. Reportage de Peggy Robert, Guadeloupe la 1ère.

En Guadeloupe, Lucette Michaux-Chevry quitte la vie politique

La Guadeloupe où a résonné un coup de tonnerre cette semaine : L’ancienne ministre de Jacques Chirac est mise en cause dans plusieurs affaires judiciaires. Et après le récent placement en garde-à-vue de son petit-fils, Lucette Michaux Chevry, qui fêtera ses 90 ans le mois prochain, a annoncé qu’elle démissionnait de ses derniers mandats de conseillère et présidente de la communauté d’agglomération du grand sud Caraïbes. Elle a répondu à notre confrère Gilbert Pincemaille, de Guadeloupe la 1ère.

Une nouvelle attaque mortelle de requin à La Réunion

C'est la 21e attaque depuis 2011, et la 10e mortelle : un pêcheur a été tué mercredi 30 janvier, à l'embouchure d'une rivière dans la commune de Sainte-Rose, à l'est de l'île. Il venait d’entrer dans l'eau pour pêcher le bichique, un petit alevin très recherché, lorsque l’homme a été happé, à moins de cinq mètres du bord, par un squale qui lui a arraché la jambe gauche. Réunion la 1ère, Géraldine Blandin.



L’île de La Réunion où la cour d'appel de Saint-Denis a confirmé jeudi 31 janvier 2019 la remise en liberté conditionnelle de Casanova Agamemnon. Ce Réunionnais de 68 ans est l'un des plus anciens détenus de France, il a passé 49 ans derrière les barreaux.