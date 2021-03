Le journal des Outre-mers. Le confinement se prolonge en Nouvelle-Calédonie

Sur le parcours de la Promenade Pierre Vernier, habituellement très fréquentée des Nouméens, les bords de plage sont fermés jusqu'au 29 mars. Une semaine de prolongation pour le confinement vient d'être décidée. (DELPHINE MAYEUR / HANS LUCAS / AFP)

En Nouvelle-Calédonie, le confinement en vigueur depuis 15 jours, est prolongé d’une semaine. Un confinement qui oblige les habitants des tribus de la côte Est à s’organiser pour faire leurs achats de première nécessité car si des taxis circulent encore, les transports et les navettes sont arrêtés. Du coup, c’est la solidarité qui prime. Reportage de Marguerite Poigoune, Nouvelle-Calédonie la 1ere.

En Polynésie, un collectif de femmes en colère par rapport aux mesures exigées pour lutter contre le virus

On reste dans le Pacifique, avec ce collectif de femmes polynésiennes qui disent NON. NON au port du masque, NON à la vaccination, NON au couvre-feu, NON au passeport vaccinal, et elles comptent bien se faire entendre. Ecoutez leur porte-parole, Holira Hora.

À La Réunion, les policiers veulent, eux, faire partie des publics prioritaires pour la vaccination. Les syndicats de police le réclament au ministère de l’Intérieur. Ils estiment qu’il n’est pas toujours facile de respecter les gestes barrières sur les terrains d’opération.

Début de la campagne de vaccination à Saint-Pierre-et-Miquelon

Vaccin toujours, dans l’Atlantique Nord, à Saint-et-Pierre-et Miquelon, début ce week-end de la campagne de vaccination. 9 600 doses du vaccin Moderna sont arrivées sur le territoire. La campagne concernera d’abord le personnel de santé et les personnes fragiles.

De plus en plus de singes sur les Îles du Salut en Guyane

L’archipel situé au large de Kourou fait face à une augmentation importante de la population de singes. Ce qui en soi semble une bonne nouvelle, sauf que la nourriture se fait rare, et le comportement des animaux a changé. Les Îles du salut appartiennent au CNES, le centre national d’études spatiales. Reportage de Jean-Gilles Assard, Guyane la 1ere.