Le journal des Outre-mers. L'ouverture du pont de l'Oyapock en Guyane : un serpent de mer

Réunion binationale sur la mise en fonction du pont de l'Oyapock (CLAUDE JOSEPH / GUYANE LA 1ERE)

À la frontière de la Guyane et du Brésil, le pont sur le fleuve Oyapock reste quasiment fermé à circulation depuis sa construction achevée en 2011. L’essentiel du trafic des personnes et des marchandises se faisant toujours par pirogue.



Le mois dernier, un bureau des douanes a ouvert côté Brésil et les horaires de passages sur le pont ont été officiellement rallongés. Malgré cela de nombreux freins administratifs continuent de bloquer le passage des véhicules. Comme la question des assurances.



George Elfort, maire de Saint-Georges-de-l’Oyapock, interrogé par Laurent Marot, de Guyane la 1ère, précise qu' "il y a toujours des réticences des deux côtés, les terminaux ne sont pas aux normes européennes et le problème des visas n'est pas réglé".

L’ambassade de France au Brésil a annoncé la réouverture du consulat de Macapá, coté brésilien, qui pourrait délivrer des visas à partir du mois d’août prochain

Stage de découverte de l'armée en Nouvelle-Calédonie

En Nouvelle-Calédonie une vingtaine de jeunes ont suivi un stage découverte auprès des forces armées françaises. Pendant une semaine, ils ont participé à des exercices de préparation à la discipline militaire et de maniement des armes à Plum, dans le sud de l’île. "C'est dur, faut toujours marcher droit" soupire Shéhérazade. Un reportage de Coralie Cochin pour Nouvelle-Calédonie la 1ère.

La dengue sévit dans plusieurs régions d’outre-mer

À Tahiti, le stade de l’épidémie vient d’être déclaré par les autorités après avoir constaté plusieurs cas autochtones de dengue de type 2 ces derniers jours.

En Nouvelle-Calédonie et à La Réunion, l’épidémie se propage à grande vitesse :

2 200 cas recensés en Calédonie jusqu’à présent, 5 000 sur l’Île de La Réunion où chaque semaine 900 personnes sont diagnostiquées porteuses du virus transmis par le moustique.

Un premier label "arbre remarquable" à La Réunion

Un premier label "arbre remarquable" a été décerné, cette semaine, à deux arbres de l’île: les deux tamariniers qui se dressent depuis le XVIIIe siècle derrière l’église de la Possession, au nord de l’île. Âge, dimensions et lien avec l’histoire et la culture du territoire, c’est tout cela qui entre en ligne de compte pour cette entrée officielle au patrimoine français. Une fierté dans la commune. Un reportage d’Hubert Debeu.