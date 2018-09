Le journal des Outre-mers. Immigrants clandestins à Mayotte : les reconduites à la frontière toujours interrompues

Le collectif des citoyens de Mayotte toujours mobilisé. En août dernier, des manifestants bloquent l'ouverture du service de l'immigration et de l'intégration à Mamoudzou. (CHAMSUDINE ALI / MAYOTTE LA 1ERE)

Les Comores, cet archipel situé au large de la côte est de l'Afrique, refusent toujours d’accueillir leurs ressortissants, partis illégalement à Mayotte, à bord de bateaux de pêche, des kwassas, et que la France veut renvoyer chez eux.

Un blocage des Comores dénoncé par un collectif de citoyens

Ces citoyens sont à l’origine du mouvement qui avait paralysé Mayotte entre février et avril dernier. Et qui a désormais le soutien de nombreux élus mahorais. Andry Rakotondravola, Mayotte la 1ère

Mardi, une fillette de 8 ans a été retrouvée morte sur une plage du nord de Mayotte, après un probable voyage clandestin pour traverser le bras de mer entre les Comores et le 101e département français.

Budget 2019 : des crédits en augmentation pour l'outre-mer

Le gouvernement présentera demain son projet de loi de finances pour 2019 en conseil des ministres, un conseil avancé pour permettre au chef de l’Etat de se rendre aux Antilles mercredi. Les crédits pour l’outre-mer seront en augmentation, en partie grâce à la suppression d’un abattement fiscal, spécifiques aux DOM : abattement de 30 à 40% qui bénéficieraient actuellement surtout aux revenus les plus élevés.

L’Institut Pasteur en guerre contre le paludisme en Guyane

Lancé avec le soutien de l’organisation mondiale de la santé, le projet Elimalar (Eliminer la malaria) se concentre actuellement sur la région de St Georges, à la frontière avec le Brésil. Emilie Mosnier est médecin infectiologue au Centre Hospitalier de Cayenne.

Et puis dans l’Atlantique nord-ouest, la forge de St Pierre et Miquelon, construite en 1878, reprend du service. Elle accueille pendant deux semaines des stagiaires qui se forment à la ferronnerie, mais aussi le public, curieux de voir renaître une activité éteinte depuis des années dans l’archipel. Reportage St Pierre et Miquelon la 1ère, Frédéric Dotte