La Réunion sous le choc après un double infanticide

Deux fillettes de 4 et 7 ans ont été retrouvées mortes à leur domicile mardi 26 novembre, aux Avirons, sur l'Ile de La Réunion. Leur père s'est suicidé. Plus de 600 personnes se sont rassemblées hier pour une marche blanche en mémoire des deux enfants.

Effroi sur l’île de La Réunion après la découverte des corps de deux petites filles âgées de 4 et 7 ans et de leur père, mardi 26 novembre, dans la commune des Avirons. L'hypothèse privilégiée par les enquêteurs est celle d’un double infanticide, suivi d'un suicide. La mère des enfants a été hospitalisée en état de choc. Suzette Emma, Réunion la 1ere.

Martinique : Rodrigue Petitot placé en détention provisoire

Le leader du RPPRAC, mouvement contre la vie chère, en Martinique, est poursuivi pour "menaces, actes d'intimidation et provocation à la haine raciale" après la publication d’une vidéo dans laquelle il met en cause les élus locaux, et exige le départ du préfet. Son avocat, Me Max Bellemare, revient sur les charges qui pèsent contre son client.

Des propos recueillis par Alain Livory de Martinique la 1ere. Rodrigue Petitot doit être jugé en comparution immédiate lundi 2 décembre. La manifestation prévue par le RPPRAC lundi dans les rues de Fort-de-France, a été interdite par la Préfecture.

Nouvelle-Calédonie : le leader indépendantiste kanak, Christian Tein, restera incarcéré à Mulhouse

Décision vendredi 29 novembre, de la Cour d’appel de Nouméa, qui examinait la demande de remise en liberté du chef de la CCAT et de Steeve Unë, autre militant indépendantiste. Christian Tein, poursuivi pour son rôle dans les émeutes en Nouvelle-Calédonie au printemps dernier, est mis en examen notamment pour "complicité de tentative de meurtre" et "vol en bande organisée avec arme".

Saint-Pierre-et-Miquelon : ils ont porté les couleurs de leur archipel au sein de l’Union européenne

Deux Saint-Pierrais à Bruxelles, dans le cadre de l'OCT Youth Network, réseau de jeunes originaires des PTOM, pays et territoires d’Outre-mer, ont salué les couleurs de leur territoire. L’occasion de découvrir les institutions européennes et de créer des liens. Mathias Raynaud les a rencontrés à leur retour à Saint-Pierre-et-Miquelon.