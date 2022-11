La Guyane salue la réélection de Lula à la présidence du Brésil

L’élection de Lula, réélu à la présidence du Brésil, est unanimement saluée par les élus guyanais, qui appellent à renforcer les échanges entre ce département français et le Brésil voisin. Un scrutin présidentiel suivi de près, également, par les représentants des peuples autochtones de Guyane.

Pour le réalisateur et militant Christophe Yanowanapir, la victoire de Lula est une bonne nouvelle pour l’ensemble des peuples autochtones d’Amérique du Sud. Des propos recueillis par Laurent Marot, de Guyane La 1ère.

Des températures inhabituelles à Saint-Pierre-et- Miquelon

Il n’y a pas qu’en France hexagonale que les températures ont été particulièrement douces, en ce mois d’octobre. A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans l’Atlantique Nord, les bonnets et les gants sont encore rangés dans les tiroirs. Et c’est totalement inhabituel à cette période de l’année. Du soleil, peu de précipitations et des températures bien au-dessus des normales de saison. Si bien que ce mois d’octobre est le deuxième le plus chaud depuis 1966. Les précisions du prévisionniste à Météo France, Laurent Bavarre, au micro d’Antoine Joubeau.

Un jardin créole à Pointe-à-Pitre

Un jardin créole est en train de voir le jour à Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, sur le campus de l’Université des Antilles. C’est une initiative d’étudiants en Master 1 de Sciences politiques. L’objectif : aider à faire prendre conscience de l’importance de la préservation de la biodiversité et des conséquences du changement climatique. Le reportage d’Olivier Lancien, de Guadeloupe La 1ere.