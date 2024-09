En Guyane, un rapport "accablant" sur la pêche illégale vient d’être rendu public

C’est l’étude la plus complète jamais menée sur la pêche clandestine en Guyane. À l’IFREMER et au comité des pêches, des chercheurs ont analysé cinq ans de données issues de la lutte contre la pêche illégale. Et la situation est inquiétante

En Guyane, un rapport sur la pêche illégale co-réalisé par des associations, des organismes de recherche et le comité des pêches de la Guyane, révèle un doublement de la pêche illégale étrangère en 12 ans. Avec des chiffres alarmants. Laurent Marot, Guyane la 1ere.





Martinique : Interdiction des manifestations et rassemblements jusqu'à demain matin

La préfecture interdit les manifestations, et autres rassemblements revendicatifs à Fort-de-France, et dans trois autres communes jusqu'à lundi matin. Dans le quartier Sainte Thérèse où les barrages et la mobilisation contre la vie chère étaient les plus importants, la circulation revient à la normale, les encombrants sont toujours nombreux sur les routes. Et pour les usagers des bus TCSP, l’heure est à la marche à pied, faute de transports. Mike Irasque, Martinique la 1ere.

Deux hommes tués par balle cette semaine en Nouvelle-Calédonie

Deux jeunes ont trouvé la mort dans la nuit de mercredi à jeudi, lors d'une opération des forces de l'ordre dans la tribu de Saint-Louis au Mont Dore. Unanimement la classe politique appelle au calme sur place. D’autant que le 24 septembre approche, jour de la fête de la citoyenneté.

Une date considérée comme un jour de deuil par les indépendantistes. Elle marque en effet la prise de possession de la Nouvelle-Calédonie par la France en 1853. L’état a donc mis en place un dispositif de sécurité pour ce long week-end. 6000 policiers, gendarmes et agents de la sécurité civile sont mobilisés sur l’ensemble du territoire jusqu’à mardi 24 septembre.





Semaine européenne des mobilités sur l’Île de la Réunion

Le vélo était à l’honneur avec la vélorution. Dans l’ouest, 500 personnes ont participé à la randonnée. Un événement organisé par le territoire de l’ouest pour promouvoir cette alternative au tout voiture. Reportage Harry Amourani de Réunion la 1ere.