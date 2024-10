Black out en Guadeloupe sur fond de conflit social : un quart des foyers reste privé de courant

La Guadeloupe privée d’électricité toute la journée vendredi dernier, 25 octobre. Des salariés d’EDF en conflit avec leur direction ont coupé les moteurs de la principale centrale électrique de l’île. Au centre hospitalier, des groupes électrogènes ont pris le relais pour assurer le fonctionnement des services. L’alimentation est progressivement revenue dans l’archipel dans la nuit de vendredi à samedi. Les salariés d’EDF réclament l’application d’un accord sur les conditions de travail signé en 2023. Un événement exceptionnel, que dénonce avec sévérité la directrice d’EDF Guadeloupe, Marie-Line Bassette.



Le mouvement contre la vie chère continue en Martinique

Malgré un accord signé avec les distributeurs de l’île pour baisser les prix de l'alimentation, de 20%. Vendredi matin, une nouvelle marche était organisée dans l’agglomération de Fort-de-France, par le collectif RPPRAC et le syndicat CGTM. Alain Livori, Martinique la 1ere.

Yaël Braun-Pivet et Gérard Larcher en Nouvelle-Calédonie du 9 au 14 novembre prochain

Ils vont mener une mission de dialogue et de concertation dans un territoire plongé depuis 5 mois dans une grave crise économique et institutionnelle. Les présidents de l’Assemblée nationale et du Sénat s’intéresseront notamment à la composition du corps électoral et à son élargissement, pour les prochaines élections provinciales.

À La Réunion ce week-end, on célèbre la fête de l’ail à Petite-île

L’ail, dont la cuisine créole ne saurait se passer, se cultive tout particulièrement dans cette petite commune du sud de l’île. Olivier Murat, de Réunion la 1ere, s’est rendu chez un producteur. La Réunion compte 80 producteurs d’ail, dont 15 à Petite île.