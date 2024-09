"C'est le match retour contre la réforme des retraites" : Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, appelle à faire grève le 1er octobre

"Il faut abroger cette réforme et mettre sur la table d'autres propositions de financements, nous en avons pour garantir la pérennité de notre système par répartition", affirme Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT, lundi 23 septembre sur franceinfo, alors que Michel Barnier a fait savoir dimanche sur France 2 qu'il souhaitait travailler avec les partenaires sociaux pour "améliorer" la réforme des retraites.

🔴 Réforme des retraites ➡️ "Nous pouvons obtenir son abrogation, c’est ce que montre la déclaration de Michel Barnier, le rapport de force est de notre côté. Il faut pousser notre avantage", dit Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT. pic.twitter.com/dPmnW6sOTH — franceinfo (@franceinfo) September 23, 2024

Sophie Binet continue à appeler à faire grève et à manifester le 1er octobre : "C'est le match retour contre la réforme des retraites. Nous pouvons obtenir son abrogation, c'est ce que montre la déclaration de Michel Barnier. Le rapport de force est de notre côté. Il faut pousser notre avantage", martèle Sophie Binet.

La secrétaire générale de la CGT assure qu'"il ne peut pas s'agir d'aménagements à la marge" car "ce sont les 64 ans et l'allongement de la durée de cotisation qui posent problème". Elle réclame "l'organisation d'une conférence de financement pour que nous puissions faire nos propositions en matière de financement".

"Ce pays est en train de crever"

Invité la veille de franceinfo, l'ex-ministre et directeur de cabinet du gouvernement Borne, le député Place Publique-NFP Aurélien Rousseau, qui a négocié la réforme des retraites et la considère toujours comme inévitable, estime que le dialogue avec les partenaires sociaux est indispensable et a reconnu un échec : "Ce pays est en train de crever d'avoir d'un côté le peuple et, de l'autre, les politiques."