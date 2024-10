Procès de Gérard Depardieu pour agressions sexuelles : "Le temps de la vérité est enfin arrivé", déclare son avocat, Jérémie Assous

"Gérard Depardieu est extrêmement affecté et malheureusement, ses médecins lui interdisent de se présenter à l'audience", annonce lundi 28 octobre sur franceinfo son avocat, Me Jérémie Assous. Mis en examen pour viol et visé par de nombreuses plaintes pour violences sexuelles, l'acteur Gérard Depardieu doit comparaître en début d'après-midi lundi à Paris, devant la 10e chambre du tribunal correctionnel de Paris pour agressions sexuelles sur deux femmes lors d'un tournage en 2021. Il sera donc absent.

"Il va solliciter un renvoi à une date ultérieure afin qu'il puisse être présent", précise son avocat. C'est "très important" pour l'acteur de pouvoir assister à son procès car "il subit un très grand nombre d'accusations systématiquement relayées par la presse depuis trois ans", selon son conseil.

L'acteur conteste les faits

Gérard Depardieu "conteste" les faits d'agressions sexuelles qui lui sont reprochés par une assistante réalisatrice et une décoratrice, sur le tournage du film Les Volets Verts en 2021, dans un hôtel particulier du XVIe arrondissement de Paris. Son avocat parle d'"accusations totalement mensongères".Cela s'est passé dans l'entrée "d'un appartement" qui "grouillait de monde", avec "40 personnes et des caméras partout" mais "[il n'y a] aucun témoin qui a vu l'agression" dénoncée par l'assistante réalisatrice, affirme Jérémie Assous.

L'avocat de Gérard Depardieu dénonce une "enquête préliminaire menée au pas de charge en deux mois", uniquement conduite "dans le sens de l'accusation". "19 témoins à décharge ont été volontairement écartés par la police et par le procureur", affirme-t-il. "Maintenant le temps de la vérité est enfin arrivé et on va pouvoir expliquer, travailler sereinement", conclut Me Jérémie Assous.