Paris 2024 : l'arrivée de la flamme olympique à Marseille, le début de "quatre mois de fête dans notre pays", se réjouit Tony Estanguet

L'arrivée de la flamme olympique en France, à Marseille, donne le coup d'envoi de "quatre mois de fête dans notre pays", se réjouit Tony Estanguet, le président du comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024, mercredi 8 mai sur franceinfo. La flamme arrive "à 11h" à bord du Belem, "le plus vieux trois mâts de France".

Tony Estanguet, déjà à Marseille, est en contact avec l'équipage. "À bord, je sais qu'il y a une belle ambiance" et "à terre, on a hâte de les accueillir". "On est tous très excités" et "il y a beaucoup d'émotion", résume le triple champion olympique de canoë slalom. "C'est vrai que ce n'est pas tous les jours qu'on accueille le retour de la flamme des Jeux, 100 ans après les derniers" JO d'été organisés en France.

"Il faut en profiter"

L'organisation a donc vu les choses en grand. Le Belem "va être accueilli par 1 024 bateaux", sur la mer, et par "la patrouille de France", dans le ciel. C'est le nageur Florent Manaudou qui débarquera la flamme à la main. Il sera donc son premier porteur sur le sol français. Mystère quant à l'identité de la personne qui allumera le chaudron olympique. "Les émotions, elles viennent aussi avec les surprises", sourit Tony Estanguet.

Après son arrivée à Marseille, c'est un périple de 69 jours à travers la France, en métropole et en Outre-Mer, qui attend la flamme olympique. Il s'achèvera le 26 juillet à Paris, jour de la cérémonie d'ouverture, avec l'embrasement de la vasque olympique. Tout au long de son parcours, "on verra" la flamme, promet Tony Estanguet. "Il faut en profiter", lance-t-il, "c'est un symbole qui est toujours très émouvant".