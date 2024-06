Législatives 2024 : Jean-Luc Mélenchon "n'est ni espéré ni nécessaire", tacle la ministre de l'Éducation nationale Nicole Belloubet

"Ce n'est pas quelqu'un qui incarne la gauche cohérente et raisonnée à laquelle on peut faire appelle", estime sur franceinfo Nicole Belloubet.

Jean-Luc Mélenchon ne peut "pas du tout" incarner la gauche, estime la ministre de l'Education nationale, Nicole Belloubet, dimanche 23 juin sur franceinfo. Samedi soir, sur France 5, le leader de La France insoumise s'est dit "bien évidemment" prêt à entrer à Matignon, en cas de large victoire pour le Nouveau Front populaire aux législatives anticipées des 30 juin et 7 juillet.

à lire aussi Législatives 2024 : le Rassemblement national en tête des intentions de vote devant la gauche, le camp présidentiel distancé selon notre sondage

"Il a dit qu'il ne rejetait pas mais qu'il n'excluait pas non plus, cela tombe bien, il n'est ni espéré ni nécessaire", tranche l'ancienne socialiste. "Ce n'est pas quelqu'un qui incarne la gauche cohérente et raisonnée à laquelle on peut faire appelle", poursuit Nicole Belloubet.

Législatives 2024 : "Je distingue les gens qui viennent de LFI, pour lesquels d'aucune manière je voterai et le RN, contre qui j'ai été opposée toute ma vie politique. Jean-Luc Mélenchon n'est ni espéré ni nécessaire", déclare Nicole Belloubet, ministre de l'Éducation nationale pic.twitter.com/Sw810KWDhE — franceinfo (@franceinfo) June 23, 2024

Sans vouloir mettre un signe égal entre le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire, la ministre de l'Éducation qualifie "les deux programmes, pour des raisons différentes, de dangereux". "Je distingue les gens qui viennent de LFI, pour lesquels d'aucune manière je voterai et le RN, contre qui j'ai été opposée toute ma vie politique", explique l'ancienne socialiste. Nicole Belloubet plaide pour "une alliance cohérente de l'ensemble des républicains et des socio-démocrates" et affirme "n'avoir aucune difficulté à travailler avec [ses] anciens collègues socialistes qui rejoindraient un programme modéré et cohérent".