Législatives 2024 : "La haine et l'antisémitisme utilisés comme levier électoral, ça défait quelque chose de notre espérance collective", estime le grand rabbin de France

"La haine et l'antisémitisme utilisés comme levier électoral, ça défait quelque chose de notre espérance collective", a estimé vendredi 5 juillet sur franceinfo Haïm Korsia, grand rabbin de France. "La violence, l'anathème a pris le dessus" dans la campagne législative, déplore-t-il.

à lire aussi Comment les sphères prorusses tentent d'influencer les élections législatives

Haïm Korsia pointe les deux extrêmes de l'échiquier politique, le RN et LFI : "Ça n'amène jamais un débat d'idées, ce qu'est le cœur de notre démocratie en France. Rien de bon ne peut arriver avec des gens qui utilisent l'antisémitisme comme relais électoral, comme moteur électoral pour jouer sur les instincts les plus bas de certains", a-t-il dénoncé.

Le grand rabbin de France regrette que l'antisémitisme soit "une sorte de point de focale" dans cette campagne des législatives. "Je voudrais qu'on parle du pouvoir d'achat, de l'espérance républicaine, de la fraternité, qu'on s'occupe des faibles, des laissés-pour-compte. Qui en parle ?", interroge-t-il.

Dire non au RN et à LFI

Une tribune collective publiée jeudi dans Le Figaro, signée par plusieurs personnalités, dont l’historien Georges Bensoussan, le philosophe Pierre-André Taguieff et l’universitaire Pascal Perrineau, appelle à faire "barrage" à la coalition de gauche formée à l’occasion des élections législatives. Les signataires pointent particulièrement LFI qui, selon eux, fait de la haine antijuive une stratégie électorale. Cette tribune n'a pas été signée par le Crif, le grand rabbin de France et le Consistoire juif. "Nous avons signé une autre tribune pour dire simplement non au Rassemblement national et non à LFI, parce qu'ils portent quelque chose qui est contre les aspirations de la République", estime Haïm Korsia. Il ne souhaite pas associer toute la gauche à ses critiques, mais uniquement LFI.

"Je défends ce qu'est la République. Il y a là des valeurs qu'on peut retrouver dans les espérances de la République et d'autres qui ne portent pas ces valeurs." Haïm Korsia, grand rabbin de France sur franceinfo

À deux jours du second tour des législatives, le grand rabbin de France ne veut pas donner de consigne de vote : "Ce n'est pas ma vocation ", dit-il. Mais il "rêve" d'un "bloc central, grand, très large, y compris avec un Parti socialiste, les Verts jusqu'à LR". Il espère que les composantes de cette alliance "puissent recomposer quelque chose, faire quelque chose d'intelligent pour qu'on puisse vivre les Jeux olympiques derrière, avec ce vrai moment de joie et de bonheur. Notre société a besoin de joie et de bonheur", affirme-t-il.