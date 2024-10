Crues et inondations : des "moyens massifs" toujours déployés, selon le ministre délégué à la Sécurité du quotidien

"Près de 3 000 sapeurs-pompiers, six hélicoptères de la sécurité civile et sept colonnes de renfort" sont toujours mobilisés pour venir en aide aux habitants confrontés aux intempéries, précise vendredi 18 octobre sur franceinfo Nicolas Daragon, ministre délégué à la Sécurité du quotidien qui doit se rendre dans la journée en Ardèche, avec la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher. "Des moyens déployés" qu'il qualifie de "massifs". Plus aucun département ne se trouve vendredi matin en vigilance rouge "crues" ou "pluie-inondation", mais 18 de la moitié sud restent concernés par une vigilance orange, indique Météo-France, après les pluies "exceptionnelles" qui se sont abattues jeudi sur le Centre-Est et le Sud-Est de la France.

Alors que l'heure est à l'accalmie, le ministre a dressé un premier bilan. "Il y a près de 900 personnes qui ont été évacuées au total" dans les départements touchés par les intempéries. "Il y a 25 personnes qui ont été hélitreuillées, ça veut dire qui étaient vraiment en danger immédiat. On a eu plus de 2 300 interventions", détaille-t-il.

"Les plans communaux de sauvegarde ont fonctionné. Nous avons réussi à mettre à l'abri nos concitoyens. C'était la première priorité", se réjouit Nicolas Daragon. Enedis annonce vendredi matin que "4 000 foyers" sont toujours "impactés" dans la région Auvergne-Rhône-Alpes après les intempéries. Dans le détail : 1 900 foyers sont touchés dans la Loire, 600 dans le Rhône, 500 en Ardèche et 500 en Haute-Loire. Enedis précise que "la situation reste évolutive". D'autres départements sont aussi touchés par des coupures d'électricité. En Dordogne, 1 900 foyers sont privés de courant vendredi matin, a appris France Bleu Périgord auprès d'Enedis. Le département est en vigilance orange pluie-inondation.

🔴 Inondations ➡️ "On engagera les moyens nécessaires pour accompagner les réparations", affirme Nicolas Daragon, ministre délégué à la Sécurité du quotidien et maire de Valence. pic.twitter.com/9Utc2P1II8 — franceinfo (@franceinfo) October 18, 2024

L'état de catastrophe naturelle

L'état de catastrophe naturelle sera déclenché "le plus vite possible" sous "une dizaine de jours", dans les départements touchés par les intempéries, indique Nicolas Daragon, ministre délégué à la Sécurité du quotidien.