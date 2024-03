Haïti : "Le pays s'est enlisé dans une spirale de violence et ça s'aggrave", déplore le journaliste haïtien Rodly Saintiné

La violence des gangs et des bandes criminelles menace chaque jour un peu plus Haïti. Rodly Saintiné, journaliste haïtien réfugié en France, a évoqué la situation samedi 9 mars au micro de franceinfo. "En à peine deux mois, il y a eu 1 193 morts. C’est une situation terrible qui a commencé depuis 2018, le pays s’est enlisé dans une spirale de violence et ça a tendance à s’aggraver", alerte-t-il. "La situation empêche que la population s’approvisionne en nourriture et en eau", poursuit le correspondant de RFI.

Rodly Saintiné a lui-même été victime de la violence des bandes criminelles, puisqu'il a quitté le pays en 2023 après des menaces. "C’était très compliqué. J’étais journaliste sur les violences des gangs dans le plus grand bidonville d’Haïti, Cité Soleil [près de Port-au-Prince, la capitale]. J’ai dû fuir parce que des bandits sont venus me chercher à la maison, je me suis enfui in extremis", raconte le journaliste.