Guerre en Ukraine : "Nous sommes en train de nous battre, y compris pour votre indépendance", déclare le maire de Lviv en visite en France

"Nous sommes en train de nous battre, y compris pour votre indépendance, c'est ça le monde d'aujourd'hui", déclare à l'adresse des Européens, mardi 19 novembre sur franceinfo, Andriy Sadovy. Le maire de Lviv, grande ville de l'ouest de l'Ukraine, s'est rendu au Congrès des maires de France qui a lieu toute la semaine, et lance un appel alors que le ton a monté d'un cran entre les belligérants.

Après un week-end de bombardements massifs des Russes, les États-Unis ont en effet donné leur autorisation à l'Ukraine pour l'utilisation de leurs missiles de longue portée sur le sol russe, et le Kremlin a aussitôt menacé de réponse "appropriée" qui se "ferait sentir", en cas de tir par l'Ukraine.

Une "lutte constante pour la survie"

Le maire de Lviv, grande ville de plus de 720 000 habitants, à 70 km de la frontière polonaise et refuge pour "150 000 Ukrainiens" depuis presque trois ans, regrette que cette autorisation d'utiliser des missiles à longue portée américains sur le sol russe n'arrive "que maintenant" et pas "il y a deux ans". Selon lui, on aurait "pu sauver des milliers de vies de citoyens ukrainiens, des civils qui sont tués par les Russes tous les jours".

"Trente mille habitants de Lviv sont sur la ligne de front en train de se battre", rappelle le maire, qui dit accueillir dans sa ville chaque jour "les blessés des différentes régions de l'Ukraine". Concernant les infrastructures électriques particulièrement visées par les bombardements russes dernièrement, Andriy Sadovy répond que la population s'y préparait déjà. "Nous vivons en guerre, en train de lutter constamment pour notre survie", témoigne-t-il en précisant que même sa ville, pourtant très à l'Ouest, n'est qu'à "quelques minutes de vol d'un missile" : "Hier, raconte-t-il, la Russie a frappé plusieurs régions ukrainiennes, y compris la région de Lviv." Ainsi, si les écoles et les entreprises fonctionnent, "tous les jours nous subissons les alertes aériennes et devons descendre dans les abris".