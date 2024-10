Budget 2025 : "Face au mépris de l'État", le maire de Verdun appelle les élus locaux à démissionner

"Qu'on arrête de dire que les collectivités sont responsables de l'explosion de la dette, c'est de la malhonnêteté, c'est du mensonge", dénonce, vendredi 11 octobre, sur franceinfo, le maire de Verdun, dans la Meuse, Samuel Hazard, qui appelle les élus locaux à démissionner pour protester contre les coupes budgétaires décidées par le gouvernement.

Le Premier ministre a présenté jeudi 10 octobre à l'Assemblée ses pistes pour remettre les finances de la France à flot. Un effort budgétaire de grande ampleur se prépare et les collectivités locales vont devoir mettre la main à la poche. Michel Barnier demande 5 milliards d'économies aux collectivités locales, mairies, départements et régions sur les 60 milliards prévus.

"Fédérer l'ensemble des élus"

"Face au mépris de l'État à notre égard, après des courriers, des missives où nous n'avons jamais de réponses, à un moment donné, il faut que l'ensemble des élus brandissent la menace de démissionner parce que la République, on l'incarne au quotidien. Il faut créer un vrai rapport de force", explique-t-il. Le maire souhaite "fédérer l'ensemble des élus" autour de lui.

Cet effort de 5 milliards peut avoir des conséquences concrètes à Verdun. "Ça peut être moins d'activités sportives, culturelles. On va être obligés de reporter des investissements parce que je ne veux pas augmenter les impôts", dit Samuel Hazard. Il reproche au gouvernement de décider seul. "On ne dit pas non pour dire non. Oui, il faut faire des économies vu la situation dramatique dans laquelle sont nos finances publiques", dit-il. Mais le maire réclame "de la concertation et de la coconstruction" avec les élus locaux.