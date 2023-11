Transport aérien : les bénéfices de la compagnie allemande Lufthansa s'envolent

La compagnie aérienne allemande a passé un très bel été. Avec plus d'un milliard d'euros, Lufthansa a presque doublé son bénéfice au troisième trimestre et va probablement rester le premier groupe européen de transport aérien.

Lufthansa a engrangé exactement 1,2 milliard d’euros pour ce seul troisième trimestre, soit un des meilleurs trimestres de son histoire en termes de ventes. Et sur un an, la compagnie a pratiquement doublé ses profits. Signe que la demande est bien là : les voyageurs sont revenus, l’aérien retrouve presque ses niveaux d’avant la crise Covid.

Mais ce joli résultat tient aussi à une hausse des prix des billets d’avion : 2% de plus, par rapport à la même période l’an dernier, assure Lufthansa. Et pour justifier l’augmentation de ses tarifs, la compagnie met en avant la progression de ses coûts, notamment la flambée des prix du kérosène. Lufthansa dépense désormais huit milliards d’euros par an pour le seul kérosène, soit un demi milliard d’euros de plus que prévu.

La compagnie est confiante pour les prochains mois. Malgré une situation géopolitique compliquée, et des tarifs du pétrole élevés, 2023 devrait même être une année exceptionnelle pour Lufthansa. Aucune raison que la demande de voyages ne ralentisse, malgré les précautions en matière de transition écologique. La compagnie a déjà fait le plein de réservations pour Noël.

La Lufthansa toujours devant Air France-KLM

Pareil pour l’an prochain surtout que le groupe va pouvoir augmenter sa capacité d’accueil, avec l’arrivée de 30 nouveaux appareils. Et puis Lufthansa se restructure et lance, l’été prochain, une nouvelle filiale. Cette nouvelle compagnie aérienne, appelée City Airlines, va lui permettre d’augmenter son offre de vols, notamment en Europe. Les premiers décollages de City Airlines sont prévus en juillet.

Lufthansa va probablement rester le premier groupe européen de transport aérien et devancer, une fois de plus, son concurrent français, Air France-KLM. Pourtant la compagnie tricolore a elle aussi engrangé de très bons résultats et réalisé le plus bel été de son histoire. Mais la croissance de Lufthansa ce trimestre a été deux fois plus rapide que celle de la compagnie française.