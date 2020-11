Présidentielle américaine : quels défis économiques pour le futur président ?

Downtown, Salt Lake City (Utah), le 6 octobre 2020. (BENJAMIN ILLY / RADIO FRANCE)

Le résultat de l'élection présidentielle américaine n'est pas encore connu, mais on sait déjà que les défis sont nombreux, notamment sur le plan économique. Avec l’épidémie de Covid-19, le pays fait face à une crise sanitaire sans précédent. Il est plongé dans la récession. L’objectif, c’est donc de relancer une économie qui s’est effondrée.

Aux États-Unis, jamais le taux de chômage — près de 8% — n’a été si haut depuis la Seconde Guerre mondiale. Ces destructions d’emploi pèsent sur les plus démunis. Le gigantesque plan d'aide mis en place au printemps, qui comprenait notamment des allocations chômage de 600 dollars par semaine, n'a pas suffi.

Les inégalités se creusent. Aujourd’hui, un Américain sur sept vit dans la pauvreté. En témoignent les files d’attente pour les banques alimentaires, qui nourrissent plus de 40 millions d’Américains. Outre la gestion de la crise sanitaire, le premier défi du gagnant sera donc de recréer les conditions de la croissance, pour que les américains sortent de la précarité et retrouvent un job.

Créer des emplois, un objectif au cœur des programmes des deux candidats

Donald Trump promet de créer 10 millions de jobs en 10 mois, via un grand plan d’investissement dans les infrastructures et l’industrie. Joe Biden parle lui de 5 millions de postes à venir, en insistant surtout sur les investissements dans les filières d’avenir, comme l’environnement, l’innovation…

Mais pour faire baisser le chômage, les deux candidats promettent aussi de favoriser les productions locales et d’encourager les relocalisations. Le "Made in America" reste plus que jamais porté par Trump, mais c’est aussi un axe fort de la campagne de Joe Biden qui promet d’encourager, via des crédits d’impôts, les entreprises qui créeront des postes sur le sol américain.

L’autre défi : limiter la dérive des dépenses publiques

Les importantes baisses d’impôts que Donald Trump a accordées aux plus riches quand il est arrivé, mais aussi le plan de relance, pour lutter contre le Covid, ont encore plombé les comptes. Avec la pandémie, le déficit budgétaire américain a triplé, il atteint 16% du PIB, le produit intérieur brut, la richesse nationale créée. La dette publique du pays explose et va dépasser les 100% du PIB.

Enfin, le dernier défi, et non des moindres, du futur président, concerne les relations économiques internationales. Donald Trump a attisé la guerre commerciale contre la Chine. Sa politique protectionniste a refroidi nombre des partenaires économiques traditionnels des États-unis, au premier rang desquels l’Europe. Reste à voir si le prochain locataire de la Maison Blanche saura ou pourra restaurer la confiance et apaiser les choses.