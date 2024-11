Malgré l'explosion du marché des aliments pour chiens et chats, Royal Canin va supprimer des postes dans son usine gardoise d'Aimargues

Royal Canin, le spécialiste des aliments pour chiens et chats va supprimer une centaine de postes à Aimargues dans le Gard, a annoncé le groupe vendredi 22 novembre. Longtemps leader mondial sur le marché des animaux domestiques, le groupe cherche à s'adapter à un marché en plein essor et qui s'est diversifié. Il faudrait restructurer l'offre pour faire face à la concurrence. C'est ce qu'explique la direction de Royal Canin, qui projette que les économies réalisées permettraient au groupe d'investir davantage dans l'innovation, la recherche et le développement, et ce, afin d'imaginer et de tester de nouvelles recettes. Pour muscler ses ventes en lignes, l’enseigne veut aussi mettre un coup d’accélérateur sur le digital.

Créée dans le Gard en 1968, la marque Royal Canin est rachetée en 2000 par le groupe américain Mars. Le groupe compte aujourd'hui 1 700 collaborateurs dans l'hexagone, des usines et des centres logistiques. En 2023, son chiffre d'affaires s'est établi à plus d'1,5 milliard d'euros.

Longtemps leader mondial, l'enseigne a dominé le marché de la nourriture pour chiens et chats. Mais ces dix dernières années, plusieurs dizaines d'entreprises sont venues la concurrencer, comme Purina, Nestlé, ou encore Colgate, qui se sont dirigées vers ce créneau. De nombreux sites de ventes en lignes spécialisés sur ces produits sont également apparus ces dernières années.

L'engouement pour les animaux domestiques

Le marché du pet food est pourtant en plein essor. En France, on estime à plus de 15 millions le nombre de chats, et plus de sept millions le nombre de chiens. Un foyer sur deux possède au moins un animal domestique, qui d’après les études, serait de plus en plus choyé, et de plus en plus, considérés comme de véritables membres de la famille.

De fait, malgré l’inflation et les difficultés à boucler les fins de mois, les ménages dépensent toujours plus pour leurs animaux de compagnie. Un peu plus d’une centaine d’euros par mois en moyenne, pour payer la nourriture, les jouets, mais aussi les soins ou les frais de garde quand on part en vacances.

L’offre s’adapte d'autant plus à la demande dans ce marché annuel estimé entre 5 et 6 milliards d’euros. Dans les grandes surfaces, les rayons de pâtés, croquettes, soupes, friandises, et même de vêtements, s’étoffent. Des aliments à base de CBD pour les chats stressés sont même en vente désormais. Loin d'être en crise, ce marché de niche n'a pas fini de nous surprendre.