Le fonds souverain norvégien, une richesse presque infinie pour le pays scandinave

Alimenté par les revenus gaziers et pétroliers, le fonds souverain norvégien, le plus important du monde, vient de battre un nouveau record : il a gagné 125 milliards d’euros au premier trimestre 2024.

Quand on pense à la Norvège, les premières images qui nous viennent sont celles des fjords et des maisons en bois colorées au bord des lacs. Mais la Norvège, c'est aussi le fonds souverain le plus important du monde. Ce fonds vient de battre un nouveau record au premier trimestre 2024, il a gagné 125 milliards d'euros et atteint 1 510 milliards d'euros de valorisation, a annoncé mercredi 14 août, la banque centrale norvégienne, chargée de sa gestion. Ce fonds, créé en 1990 et géré par la Banque centrale norvégienne, est alimenté par les revenus gaziers et pétroliers, les gisements d'or noir sont pléthore au large des côtes norvégiennes. Mais le gouvernement est bien conscient qu'ils vont un jour se tarir.

Depuis quelques années, le fonds diversifie donc tous azimuts à l'étranger (actions, obligations, biens immobiliers). Il possède par exemple des parts dans plus de 900 entreprises, et notamment dans la quasi-totalité des groupes du CAC40 mais jamais plus de 10% pour diluer les risques. Il a aussi commencé à investir dans des projets d'énergies renouvelables encore non cotés en Bourse, parce qu'il profite de son poids pour imposer des exigences éthiques aux sociétés dans lesquelles il investit. Son credo, c'est l'investissement dit "responsable". Ce qui signifie, pas d'investissement dans la fabrication d'armes nucléaires, ni la production de tabac ou les activités qui violent les droits humains ou qui détruisent l'environnement.

L'État peut prélever jusqu'à 4% du fonds pour équilibrer son budget

Le fonds fait aussi campagne pour augmenter le nombre de femmes dans les conseils d'administration (CA). Depuis un an, il vote contre les nominations exclusivement masculines aux CA des entreprises japonaises, coutumières du fait. Il se mêle aussi de la rémunération des dirigeants. Il a voté, par exemple, en juin contre la rémunération de 56 milliards de dollars d'Elon Musk, le patron de Tesla. Il aurait incité Coca, Apple ou Pepsico à réduire celles, jugées excessives, de leurs patrons. Enfin, tout est transparent : on peut voir tous les investissements sur internet.

Ce prodigieux bas de laine profite indirectement aux Norvégiens. L'État peut prélever jusqu'à 4% du fonds pour équilibrer son budget. Il le protège des éventuelles chutes des cours pétroliers (comme pendant la pandémie). Il finance les futures dépenses du généreux État-providence norvégien. Mais attention, des garde-fous inscrits dans la loi fondamentale empêchent l'État de trop puiser dans le bas de laine.