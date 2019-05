Le décryptage éco. L'Europe plafonne les prix des appels téléphoniques

Un homme au téléphone. (JEAN-CHRISTOPHE BOURDILLAT / RADIO FRANCE)

Téléphoner depuis la France vers l’Europe coûtera moins cher à partir du mercredi 15 mai. Il y a deux ans déjà, les frais d’itinérance, ce qu’on appelle "le roaming", avaient été supprimés . C’est-à-dire ces surcoûts qui étaient appliqués quand on reste dans son pays mais qu’on passe un appel à l’étranger au sein de l’Union. On passe un cap supplémentaire puisqu’à partir de demain, les prix des appels internationaux dans l’Union européenne vont être plafonnés. Cela tient à un règlement sur les télécoms qui a été adopté l’année dernière, en juin 2018, et qui entre en vigueur demain.

La baisse va être significative. Puisque les opérateurs vont facturer au maximum 19 centimes par minute d'appel. Selon le bureau européen des consommateurs, on est aujourd’hui entre 60 centimes d’euro et 1,99 euro la minute, ça dépend des pays. Idem pour les SMS, là aussi ça va coûter nettement moins cher, puisqu’ils vont être plafonnés à 6 centimes par SMS, soit grosso modo quatre fois moins cher qu’aujourd’hui, Attention, ces tarifs ne prennent pas en compte la TVA , dont le taux varie selon les pays – en France on est à 20%

Des plafonnements uniquement pour les particuliers

Il y a quelques exceptions : pour les appels ou SMS envoyés vers les pays des Balkans – à l'exception de la Croatie, qui membre de l’Union européenne – ou encore la Suisse, mais sinon ça s’applique à tous les pays de l’Union. Notez aussi que l’offre est uniquement réservée aux particuliers : les eurodéputés qui l’ont adoptée n’ont pas voulu fragiliser les offres en place pour les entreprises et les professionnels. Il faut dire aussi que les opérateurs téléphoniques – comme Orange ou Deutsche Telekom ne sont pas très contents de ce règlement.

Les opréateurs téléphoniques mécontents

Ils se plaignent de perdre des millions d’euros. Ils avaient déjà eu du mal à avaler la fin des frais d’itinérance, là, forcément, le plafonnement est un revers supplémentaire. D’autant qu’ils ont tenté de s'y opposer, en assurant que cette régulation était injustifiée et n’avait pas de base légale. Ils disent aussi que les consommateurs seront perdants au final, car ce seront autant de revenus en moins pour le déploiement de la 5G et de la fibre optique.

Cette disposition tombe bien à quelques jours des élections européennes. C'est un geste habilement programmé dans le calendrier électoral. C’est l’illustration concrète que les Européens peuvent se mettre d’accord et que ça peut profiter très concrètement aux porte-monnaie des consommateurs.