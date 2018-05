Le décryptage éco. Inquiétude au sujet des médecins généralistes, dont le nombre stagne

Un médecin généraliste prend la tension artérielle d'une patiente. (MAXPPP)

C’est un paradoxe, mais selon une étude que vient de publier le ministère de la Santé au 1er janvier 2018, on compte en France 226 000 médecins, c’est 10 000 de plus qu’il y a six ans.Parmi les médecins recensés, un peu moins d’un sur deux est un généraliste. Mais le nombre des généralistes justement stagne et il diminue en libéral, c’est à dire dans la médecine de ville, dans les cabinets. En revanche, le nombre de spécialistes augmente car avoir une spécialité, c’est souvent plus rémunérateur. Les psychiatres ou les radiologues sont par exemple mieux payés que les généralistes ! C’est ce qui explique qu’on a autant de mal à trouver des médecins de premier recours.

Solution de secours : les urgences

Alors qu’on parle souvent des déserts médicaux, le ministère de la Santé estime que plus de 8% de la population – c’est à dire quand même plus de cinq millions de Français – vit dans une zone sous-dotée en généralistes. C’est à dire là où on a accès à deux consultations et demi ou moins par an et par habitant alors que la moitié des Français a accès à quatre consultations ou plus. Au total il y a plus 9 000 de communes en situation de "sous-densité".

Manque dans les zones rurales

Les endroits les plus touchés sont les communes proches d’un grand centre urbain

Certaines régions sont particulièrement sous dotées comme le Centre-Val de Loire, la Bourgogne Franche-Comté, mais aussi l’Auvergne-Rhône-Alpes mais, les villes sont aussi concernées : l’Ile-de-France figure parmi les régions où il y a le plus de désertification médicale, notamment en grande couronne.



La profession se féminise

Alors qu’avec le vieillissement de la population, les besoins de soins vont augmenter, on risque de manquer de praticiens même si leur nombre va continuer d'augmenter car le problème, c’est que près d’un médecin sur deux a plus de 55 ans et même un tiers d’entre eux ont au moins 60 ans donc proches de la retraite.

À l’avenir, c’est surtout en gynécologie-obstétrique, en dermatologie et en gastro-entérologie/hépatologie qu’il va y avoir des pénuries. L’étude montre aussi que le profil des nouveaux médecins change : la profession se féminise : deux tiers des jeunes inscrits à l’Ordre des médecins sont des femmes et la grande majorité choisit le salariat, moins souple en terme d’horaires. À défaut de médecins, on pourra se tourner vers les infirmiers. Leur nombre a augmenté de 70% depuis les années 2000.