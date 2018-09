Le décryptage éco. Apple présente ses nouveaux produits après une année record

Apple organise sa fameuse "keynote" le mercredi 12 septembre, pour présenter ses nouveaux produits. (JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA)

C'est un moment important pour la firme à la pomme, Apple présente mercredi 12 septembre ses nouveautés. Comme chaque année, Apple va tout faire pour impressionner les consommateurs. Et comme d’habitude, elle fait monter le suspense avant sa "keynote", cette conférence qu’elle organise depuis son siège en Californie pour présenter de ses nouveaux produits. La firme créée par Steve Jobs devrait dévoiler cette année trois nouveaux modèles d'iPhone, notamment une version plus grande de l’iPhoneX présenté l'an dernier à l’occasion des 10 ans du célèbre smartphone et dont le prix de 999 dollars avait fait polémique. Cette présentation annuelle est stratégique pour Apple car l’Iphone est son produit phare, sa vache à lait, qui représente plus de la moitié de son chiffre d'affaires.

Apple mise sur ses montres connectées et ses écouteurs sans fil

Le marché des smartphones commence cependant à être saturé. Les ventes d'iPhone se sont d'ailleurs légèrement tassées ces derniers mois, mais il n'y a pas de quoi paniquer car entre le mois d'avril et le mois de juin, Apple a tout de même écoulé plus de 41 millions d’Iphone. Sa stratégie de positionnement sur du haut-de-gamme fonctionne, le groupe a augmenté de 20% le chiffre d'affaires qu’il tire des smartphones grâce à ses prix élevés. En revanche, la marque est consciente de cette saturation, elle travaille donc à diversifier ses modèles en proposant notamment des iPhone pouvant intégrer davantage de fonctionnalités en matière de paiement, de streaming musical, de contenus vidéos et de réalité augmentée. Pour mieux intégrer ces nouveaux services, Apple conçoit maintenant des Iphone avec des écrans plus grands et ses concurrents font pareil.

Sur ce marché, la concurrence est féroce. Les constructeurs chinois comme Samsung ou Huawei ont grignoté des parts de marchés à Apple. Pour la première fois, Huawei a vendu plus de smartphones qu'Apple au deuxième trimestre. Apple peut cependant compter sur ses autres produits, qui sont aujourd’hui ses meilleurs réservoirs de croissance. Il y a d’abord l’Apple Watch, sa montre connectée, dont le groupe devrait présenter aujourd’hui un nouveau modèle et qui marche très bien. Au deuxième trimestre 2018, la marque a vendu presque cinq millions d'Apple Watch. Il y a aussi les écouteurs sans fil. Lancés il y a deux ans, ils se vendent très bien. Apple devrait présenter une nouvelle gamme qui pourrait résister à l'eau.

Donald Trump menace de sanctions

Apple n’a donc pas de souci à se faire. Début août, le groupe a franchi le seuil des 1 000 milliards de dollars de capitalisation boursière à Wall Street. Aujourd'hui, sa valeur en bourse a encore rapidement augmenté, Apple atteint déjà à 1 100 milliards de dollars. Dans ce contexte, on n'imagine mal les investisseurs d’Apple lui faire défaut. Pour donner un ordre d’idée, pour l’instant, il n’y a qu’Amazon qui a réussi, il y a quelques jours à peine, à dépasser les 1 000 milliards de dollars.

Il y a quand même une ombre au tableau, et pas des moindres. Elle concerne la guerre commerciale que Donald Trump a déclaré à la Chine. Donald Trump a récemment averti Apple que si elle continuait de faire fabriquer ses produits en Chine, de lourdes taxes pourraient lui être appliquées.