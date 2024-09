La Poste va bientôt livrer des colis par bateaux en Île-de-France

L’entreprise va expérimenter le transport fluvial en région parisienne. Le but : gagner du temps et réduire son empreinte écologique.

Exit les voitures et les camionnettes. Entre le centre de réception des colis de Gennevilliers et Boulogne-Billancourt, la Poste va utiliser, en 2026, une barge, à la place d'une vingtaine de camions et de voitures, certes électriques, mais qui contribuaient au trafic automobile.

Les paquets feront 2h30 de trajet entre le site Colissimo de Gennevilliers et le port de Boulogne, 24 kilomètres pendant lesquels ils seront triés sur la barge. Ils seront ensuite livrés jusqu’à leur destinataire en vélo-cargo. Quelque 3 000 colis quotidiens seront ainsi livrés six jours sur sept. Cette expérimentation, totalement opérationnelle dans un an, vise à gagner du temps et à réduire l’empreinte écologique du groupe. Si c’est concluant, la Poste pourrait dupliquer l’initiative à d’autres villes.

La livraison de colis boostée par les ventes en ligne

Mi-septembre, la Poste expérimentait le transport de colis en tramway à Strasbourg. En heure creuse, la Poste utilise la ligne B du réseau de transport en commun. Une partie du tramway est affectée aux colis, qui circulent avec un facteur. Une façon, là aussi, de moins polluer et de gagner du temps. La Poste met le paquet sur la livraison de colis, en ville notamment, pour compenser la baisse du courrier. Le volume de lettres à distribuer a été divisé par trois en 10 ans, soit de 18 à 6 milliards de lettres par an. La livraison de courrier ne représente plus que 15% de son chiffre d’affaires, alors que les colis, dopés par la vente en ligne, concentrent la moitié de l’activité.

La diversification de la Poste va bien au-delà, elle livre aussi des repas à domicile. En s’appuyant sur son réseau de proximité, sur ses 60 000 facteurs partout en France, la Poste travaille avec des collectivités ou des hôpitaux, par exemple. Avec une population qui vieillit, et qui cherche à rester le plus longtemps à la maison, la demande de livraison de repas est très forte. En 2023, le groupe a distribué cinq millions de repas et l’objectif est de passer à 10 millions à la fin de cette année 2024.