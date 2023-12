Emploi : les Français travaillent moins que leurs voisins européens, affirme l'Institut privé Rexecode

En Europe, la France est le pays qui travaille le moins, juste après la Finlande. Les actifs français à temps complet travaillent dans une année, 1 664 heures contre 1 792 heures en moyenne dans le reste du continent. Ces chiffres sont les résultats d’une étude menée par Rexecode, un organisme plutôt libéral, qui a compilé les données d’Eurostat de 2022, donc des données officielles transmises par chaque pays.

Les Français travaillent dans l’année 65 heures de moins que les Espagnols et jusqu’à trois semaines de moins que les Allemands. Ceux qui travaillent le plus en Europe sont les Roumains, les Polonais ou encore les Grecs. Selon cet institut, plutôt proche du patronat, cette durée de travail aussi faible s'explique par plusieurs facteurs. Ça tient tout d'abord aux 35 heures, dont les effets se font largement ressentir, plus de 20 ans après leur mise en place. Ensuite, en plus des RTT, les Français ont aussi plus de congés payés. Enfin, il y a aussi une augmentation des arrêts maladies, ces dernières années, qui s'explique par le vieillissement de la population.

La productivité décroît

La productivité et l'efficacité collective diminuent, mais l’étude de Rexecode montre que la France est un des pays où il a de grandes différences au sein des actifs. C’est, en effet, un des pays d’Europe où il y a le plus de "gros travailleurs".

Plus de 10 % des actifs travaillent ainsi presque 50 heures par semaine, soit 10 heures par jour. Ce sont surtout des indépendants, des chefs d’entreprise, des artisans, ou encore des autoentrepreneurs, qui sont moins bien protégés par le modèle social. Cette différence entre les salariés et les non-salariés s’observe dans tous les pays, mais l’écart est particulièrement marqué dans l’hexagone.

Cette étude promet d’être regardée de près par les politiques, car le gouvernement réfléchit à la façon de relancer l’économie. L'objectif est d'atteindre le plein-emploi à la fin du quinquennat, à savoir un taux de chômage autour de 5%, notamment par des mesures concernant le marché du travail, en faisant dès 2024, une nouvelle loi travail, ou l’équivalent des ordonnances.