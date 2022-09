Économie : la Banque centrale européenne augmente ses taux pour lutter contre l'inflation

Tout part de l’inflation. Vous le constatez dans les rayons, tout augmente et la hausse des prix dépasse les 9% dans la zone euro. cette inflation s’explique parce que ces derniers mois, avec la reprise post-Covid, il y a plus de demande que d’offre, notamment en matière d’énergie. Par exemple, on a besoin de gaz, et comme la Russie, un des premiers producteurs au monde de gaz, coupe le robinet, ça fait flamber les prix.

Du coup, la parade de la Banque centrale européenne (BCE), est d’augmenter ses taux, pour rendre l’argent plus cher, réduire la quantité de monnaie en circulation et donc ralentir la demande, des entreprises comme des ménages. Car cette hausse des taux, évidemment, se répercute sur les taux d’intérêts qu’appliquent vos banques, la BNP, le Crédit Mutuel ou autre. Quand vous allez demander un prêt immobilier, ou un crédit à la consommation, vous payez déjà plus cher qu’il y a quelques mois et vous allez payer encore plus cher à l’avenir. Du coup, vous y réfléchissez à deux fois ! En relevant les taux, en fait, la BCE veut donner un coup de frein à l’économie.

Gros coup de frein de la BCE

La BCE augmente ses taux de 0,75% : un niveau quasi inédit, il faut remonter à 1999 pour retrouver une telle hausse. Et ce n’est pas fini : Christine Lagarde prévient, il y aura d’autres relèvements car l’objectif, c’est de ramener l’inflation à 2%. Et ça marque un vrai changement, parce que jusqu’alors la BCE appliquait des taux négatifs, on était dans le phénomène inverse : la BCE cherchait à dynamiser l’économie, pour relancer la croissance. Du coup, elle prêtait à tout va, gratuitement, de l’argent pour que les entreprises et les particuliers achètent, investissent, construisent.

Il faut s’attendre à un fort ralentissement de l’économie

La BCE prévoit une croissance nulle en zone euro à la fin de l’année et début 2023 mais qui doit donc normalement, s’accompagner d’un tassement des prix, notamment de l’immobilier.

En réalité, la difficulté pour les banques centrales, c’est de trouver le bon équilibre. freiner l’économie, sans l’arrêter totalement, ralentir sans stopper totalement le moteur. Sans quoi, le risque, c’est la panne totale.