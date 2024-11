Disneyland Paris : quel impact pour la tarification dynamique mise en place par le parc d'attractions ?

Le parc d’attractions Disneyland Paris met en place, mardi 19 novembre, une tarification dynamique. Désormais, le prix du billet d’entrée augmente en fonction de la demande. C’est ce que l’on appelle en anglais le "yield management". Jusque-là, il y avait déjà des différences de prix selon les périodes. C’était plus cher pendant les vacances scolaires ou les week-ends, par exemple, mais les tarifs étaient fixes, ils ne bougeaient plus. Désormais, comme pour les billets de train ou d’avion, plus le parc se remplira et plus le tarif augmentera. C’est une première en France pour un parc d’attractions. Des parcs anglais ont mis en place une tarification évolutive, mais en France, ni le parc Astérix, ni le Futuroscope, ni le Puy du Fou n'y ont eu pour le moment recours.

Disneyland Paris souligne qu’avec cette nouvelle tarification, le prix le moins cher baisse légèrement. Certains tickets, qui étaient à 56 euros avant pour un adulte sont descendus à 50. C'est le tarif le plus bas en ce moment, pour une réservation en semaine en période creuse en janvier 2025. En revanche, les prix des billets non datés vont augmenter d’une quinzaine d’euros. Disneyland ne dévoile pas le tarif maximal, mais pour un jour de forte affluence sur son parc historique, on dépasse facilement les 110 euros. Pour les trois jours spéciaux, - 14 juillet, 31 octobre pour Halloween, 31 décembre - où il y a une programmation particulière, avec des spectacles et des feux d’artifice, le prix grimpe même jusqu'à 150 euros.

Réserver tôt pour payer moins cher

Si on veut payer moins, il faut réserver tôt pour bloquer le tarif, sinon en fonction de l’affluence, vous risquez de payer plus. Pour Disney, cette nouvelle tarification à l’avantage de pousser les visiteurs à choisir des périodes creuses, à mieux lisser la fréquentation du site tout au long de l’année. Une technique plus facile pour affecter ses équipes, et gérer les 16 000 employés du parc.

Les visiteurs craignent eux des hausses de prix, même si Disney insiste sur la possibilité de réserver 18 mois à l’avance, contre 12 mois avant, et sur les modifications et remboursements possibles jusqu’à trois jours avant sa visite. En fait, le parc d’attractions cherche à relancer son modèle, car même si Disneyland Paris reste la première destination touristique en Europe, entre épidémie de Covid, inflation, changement de modes de consommation, le monde merveilleux de Mickey a un peu perdu de son attrait.