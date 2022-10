Crise énergétique : pourquoi les prix du gaz baissent-ils ?

Les tarifs du gaz sont repassés en dessous de la barre des 100 euros le megawatt-heure ces derniers jour, contre 300 euros cet été. Grâce à une météo clémente sur toute l’Europe, on consomme moins de gaz que prévu notamment pour se chauffer. En plus, il y a du vent, les éoliennes tournent à plein régime. Il y a aussi l’économie mondiale qui ralentit avec la perspective de récession, l’industrie a tendance à produire moins. Tout cela, fait baisser la demande en gaz. Alors que de l’autre côté, l’offre, elle, est abondante. On a bien rempli les stocks de gaz en prévision de l’hiver et les réserves européennes sont pleines à 92%. Et même, c’est le paradoxe : on ne sait plus où stocker le gaz qui arrive, c’est ainsi des dizaines de cargos pleins de carburant font actuellement la queue en Espagne, au Royaume-Uni pour débarquer leur cargaison. Ils font des ronds dans l’eau en attendant que les cuves se vident.

La France cherche à plafonner le prix du gaz au niveau européen et les discussions à ce sujet sont tendues avec nos voisins allemands qui sont contre. Ce trop plein de gaz leur donne d’ailleurs des arguments : à quoi bon plafonner le prix du gaz, puisqu’il baisse tout seul ?

Emmanuel Macron reçoit demain soir le chancelier allemand. Il va essayer de le convaincre mais ce n’est pas gagné. La semaine dernière les dirigeants européens se sont mis d’accord sur une feuille de route pour freiner les prix de l’énergie mais ça reste une coquille vide qu'il faut remplir, trouver les modalités et donc des compromis.

Les stocks sont au plus haut pour cet hiver, mais après ? Les Français ne vont pas voir cette baisse des prix du gaz sur leur facture dans l’immédiat car les contrats pour les entreprises comme les particuliers sont calculés sur du moyen et du plus long terme. Même si prix ont tendance à chuter, ils restent très volatils, très fluctuants sur les marchés. Attention, les tarifs du gaz restent encore bien plus hauts qu’en début d’année, qu’avant la guerre en Ukraine, le conflit s'installe et les fournisseurs restent inquiets. On a rempli les stocks pour l’hiver 2022-2023, mais quid de 2023-2024 ?