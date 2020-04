"L'Amie Prodigieuse" en série et "Le fou d'Elsa" : nos conseils pour se cultiver pendant le confinement

Lila et Elena enfants, les deux héroïnes de la saga. (RAI/HBO)

Une série : L'Amie Prodigieuse, sur MyCanal

Saga littéraire à succès, de l’Italienne Elena Ferrante, et depuis deux ans une série acclamée dans le monde entier : c'est "L’Amie Prodigieuse". Le risque est grand, bien sûr, quand on annonce plancher sur l’adaptation d’une œuvre littéraire vendue à plusieurs millions d’exemplaires. Mais aussi mystérieuse que demeure celle à qui l’on doit la saga, Elena Ferrante, la série a trouvé son public, partout dans le monde. Portée par la RAI en Italie, et HBO aux Etats-Unis, L’Amie Prodigieuse la série reprend fidèlement l’histoire de Lila et Elena, les deux amies napolitaines. Deux jeunes filles dans un quartier pauvre au sortir des années 1950, qui vont découvrir la vie ensemble, parfois loin l’une de l’autre, mais toujours liées par un sentiment d’affection, d’ambition et de jalousie, parfois.

La fidélité n’est pas un vain mot : fidélité au livre, aux décors imaginés, aux personnages aussi, les deux jeunes actrices, Gaia Girace et Margherita Mazzucco, incarnant à merveille les différences de caractère des deux amies. Et puis il y a Naples, ce napolitain parlé en permanence, plutôt que l’italien, cette ville-monde à la lumière si particulière, éblouissante ou désespérante, cette musique de Max Richter qui impose un ton, une identité à la série.

Deux saisons sont pour l’instant disponibles sur MyCanal : pas besoin de connaître les livres pour s’y plonger. L’Amie Prodigieuse, classique instantané.

Un livre : Le fou d'Elsa, de Louis Aragon

Quand paraît en 1963 ce recueil de poèmes, Louis Aragon a 66 ans. Il a produit une oeuvre colossale et demeure une figure intellectuelle de gauche considérable, malgré ses errements stalinistes. Avec l'écrivaine Elsa Triolet, son épouse, sa muse, ils forment un couple admiré, et Le fou d'Elsa est vu comme une immense déclaration d'amour.



En fait, Le fou d'Elsa est un projet poétique monstrueusement ambitieux. Aragon est depuis son enfance fasciné par l'Andalousie, celle de l'occupation musulmane, quand l'Islam traversait son âge d'or, dans une sécularisation perdue depuis et un creuset intellectuel, scientifique et artistique. L'auteur se projette à Grenade en 1492, quand ce dernier bastion s'apprête à tomber aux mains des troupes catholiques en phase de reconquête. Le fou d'Elsa est inspiré de Medjnoun et Leïla, grand texte arabe dans lequel un fou d'amour, un Medjnoun, se perd pour une femme qui n'existe que dans le futur. Aragon évoque sa bien-aimée, une culture disparue, lieu mental de réconciliation de l'Orient et de l'Occident, alors que la France est encore meurtrie par la guerre d'Algérie.

La langue, tantôt poétique, tantôt en prose, est d'une richesse inouïe, inspirée par un travail énorme sur la poésie arabe. On peut aisément se contenter de la beauté de ces textes ou y chercher les références historiques et politiques. Jean Ferrat a lui aussi chanté Aragon, dans Un jour, un jour il est clairement question de Grenade et de cette Andalousie idéalisée.