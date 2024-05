Trottinettes électriques : test comparatif de 8 modèles

franceinfo conso Thomas Séchier et 60 Millions de consommateurs Le samedi à 15h54 et 21h24

L’an dernier, plus de 5 millions et demi de trottinettes à moteur circulaient en France, presque autant que les vélos électriques ! Elles sont séduisantes, mais quelles sont les plus performantes ? 60 millions de consommateurs a testé 8 modèles. Un comparatif sur lequel revient Adrian de San Isidoro, journaliste au magazine.

franceinfo : Quels ont été vos critères de comparaison ?

Adrian de San Isidoro : Nous avons choisi des points de sécurité importants comme l’efficacité du freinage, mais aussi l’autonomie de la batterie, le maintien de la vitesse en côte ou encore la commodité d’emploi. D’un modèle à l’autre, conduire sa trottinette est plus ou moins confortable. Les notes que nous avons attribuées, varient de 15,2 pour la marque Ninebot à moins de la moyenne pour Wegoboard et E-Twow, les 2 dernières du classement.

Pour l’autonomie, peut-on se fier à ce qu'affichent les fabricants ?

Hélas non. Pour toutes nos références, à l’exception de la Ninebot, l’endurance constatée des batteries est au moins 30% en dessous de celle annoncée par les constructeurs. Par exemple, avec la marque Navee qui promet une autonomie de 50 km pour son modèle, la trottinette a été totalement déchargée à l’issue de seulement 23 kilomètres de test. En fait, l’endurance des batteries dépend de critères très variables comme le poids, la vitesse moyenne ou le relief du parcours. À l’usage, si on pèse 90 kilos alors que le testeur du fabricant est un poids mouche, il y a de fortes chances pour que l’autonomie en prenne un coup.

Si l'on s'intéresse au temps de recharge, la trottinette électrique Speedtrott réclame 4h30, contre 8h10 pour la Ninebot. Pour éviter de diminuer trop rapidement les performances de la batterie, évitez de la laisser sous tension toute la nuit, ou totalement déchargée trop longtemps. Le mieux est de l’alimenter entre 50 et 70% puis de la débrancher.

La vitesse des trottinettes électrique est bridée à 25 kilomètres/heure. Est-ce toujours le cas ?

En montée ou sur du plat, les trottinettes ne dépassent pas la vitesse maximale de 25 kilomètres/heure. En descente, en revanche, il est possible de dépasser cette limite. Raison pour laquelle il est conseillé d’activer le limiteur de vitesse. Et si on débride sa trottinette, on risque une lourde amende qui peut atteindre 1 500 euros si on est pris en flagrant délit d’excès de vitesse par les forces de l’ordre. Si c'est un simple contrôle qui établit que la trottinette a été débridée, il en coûte alors 150 euros.

À noter qu'en général, le freinage des modèles que nous avons testés est plutôt bon, à l’exception du modèle E-Twow, assez exécrable sur ce point. Après un freinage d’urgence, cette trottinette met plus de 13 mètres à s’arrêter : une distance 2 fois plus longue que la Ninebot, la plus efficace sur ce point.

En termes de vibrations ou d'éclairage, il y a de grosses différences selon les modèles ?

Oui, les pneus pleins, c’est-à-dire remplis de caoutchouc ou de mousse de polyuréthane, produisent énormément de vibrations, c’est vraiment inconfortable. En revanche, les pneus gonflés s’avèrent nettement plus efficaces pour absorber les secousses et rendre la conduite plus agréable.

En ce qui concerne l'éclairage, il laisse à désirer. Seul le modèle Speedtrott donne réellement satisfaction avec un phare avant qui éclaire une large zone en profondeur. A contrario, 3 trottinettes déçoivent vraiment sur ce point : l’E-Twow, l’Oxelo et l’Inmotion. Si votre engin éclaire mal, il est recommandé d’acheter un dispositif lumineux supplémentaire, comme une lampe à fixer sur le guidon ou une barre LED à installer sur le casque. Des équipements vendus à partir d’une quinzaine d’euros chez les marchands d’articles sportifs.

Quelques conseils pour conclure ?

Notons d'abord qu'il est assez facile de plier sa trottinette, un peu moins de la porter. Aucun modèle testé ne possède de poignées, qui seraient bien pratiques pour faciliter le transport.

Pour rouler en toute sécurité et garder le plus longtemps possible votre trottinette, entretenez-la ! Quand vous sentez que la colonne de direction tangue un peu trop, resserrez les vis qui se relâchent avec les vibrations.

Gonflez aussi vos pneus à 3,5 bars toutes les 3 semaines s’ils n’ont pas de chambre à air, et toutes les semaines s’ils en ont une. Sans oublier de passer un coup de chiffon sec, en fin de journée, pour disperser la poussière susceptible de s’infiltrer et abîmer les composants.