Tour d’horizon des dentifrices qui promettent de rendre les dents plus blanches

"Dentifrices blancheurs, oubliez ceux qui décapent". Le numéro de novembre de 60 Millions de consommateurs, a mis 12 références de dentifrices blanchissants, que l'on utilise tous les jours, à l’épreuve du labo. Le mensuel de l'INC a réalisé cet essai sous la direction de Sylvie Metzlelard, rédactrice en chef du magazine. Les dentifrices du banc d'essai ne "brillent pas par leur efficacité", souligne le mensuel.

franceinfo : Déjà, est-ce qu’on peut vraiment blanchir ses dents ?

Sylvie Metzlelard : Il ne faut pas croire au père Noël, vous n’allez pas pouvoir blanchir vos dents avec un simple dentifrice, tout blanchissant soit-il. Vous allez au mieux les éclaircir. Vous allez pouvoir agir sur l’émail de la dent, l’émail, c’est la petite couche qui ressemble à du vernis, en enlevant les petites particules qui se déposent dessus.

Pour blanchir vraiment, il faut atteindre la dentine, ce qui est sous l’émail, et pour cela il faut des produits spéciaux.

Ça signifie que tous les dentifrices qui promettent de blanchir nos dents racontent n’importe quoi ?

On va dire que la promesse est souvent inconsidérée ! On ne blanchit pas, au mieux, on éclaircit.

Pourtant, il y a pléthore de dentifrices blancheur en rayon ! La palme c’est peut-être pour la marque SIGNAL qui propose toute une série de formules. Quelle est la différence entre tous ces produits ?

Des petites différences d’allégation et de formulation. Des différences entre des produits bio et non bio aussi, qui vont faire que l’abrasion sera plus ou moins forte. On peut avoir du carbonate de sodium et de la silice hydratée, qui sont plus doux, et de l’alumine ou du charbon actif, qui vont davantage décaper l’émail, dans les autres.

En regardant les étiquettes, on voit souvent peroxyde d’hydrogène, ça, c’est ni plus ni moins de l’eau oxygénée. C’est dangereux pour les dents ? Il y a une réglementation sur l’utilisation de cette substance ?

Oui, le peroxyde d’hydrogène va blanchir, non pas l’émail de vos dents, mais la dentine qui est juste en dessous. C’est un produit qui comporte des risques, donc qui est très encadré. Dans les dentifrices, il ne doit pas dépasser 0,1%, soit pas grand-chose, donc on ne risque rien, de même que cela ne risque pas de blanchir grand-chose.

Des doses beaucoup plus importantes sont autorisées pour des soins en cabinet dentaire, mais c’est encadré.

Vous avez testé 12 produits censés blanchir les dents, 12 dentifrices les plus efficaces pour la blancheur de nos dents. Sont-ils aussi les plus abrasifs pour l’émail et la gencive ?

Exactement, c’est un peu fromage ou dessert. Soit vous avez des produits qui sont bons en composition mais n’ont que peu d’incidence sur la couleur de vos dents, soit il y a un éclaircissement, attention, bien un éclaircissement pas un blanchiment.

Mais les substances du dentifrice peuvent engendrer des dégâts sur des dents fragilisées, en décapant vraiment l’émail, et après votre dent n’est plus protégée, et risque de se teinter davantage. Donc, c’est contreproductif.

Aujourd’hui le blanchiment des dents, c’est un vrai business. Que dire des bons plans que l’on trouve sur Internet, les formules à faire soi-même à la maison ?

Oui, c’est un business très promu sur les réseaux sociaux notamment, mais attention à ce que l’on fait ! Pas de kit acheté sur Internet, pas de bar à sourire ! Les produits proposés ne sont généralement pas bien dosés, et avant de passer à un blanchiment, il faut faire un diagnostic, car sur des dents déjà fragilisées, vous pouvez provoquer un désastre. Des dents nécrosées, des gencives abaissées ou enflammées.

Et le blanchiment en cabinet dentaire, c’est le plus sûr ?

Sans aucun doute. Déjà, le dentiste va établir un diagnostic. Si vous avez des dents fragilisées, il ne fera pas de traitement et il va utiliser des produits bien dosés, et va vous les appliquer en vous mettant des gouttières, ce qui est capital car les produits ne doivent pas du tout toucher les gencives, sinon cela les abîme.

Dernière chose, les prix ? Et la prise en charge ?

Les prix sont très variables, 150-200 euros, jusqu’à 1000 euros et, bien sûr, aucune prise en charge !